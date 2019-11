Passado de pai para filho, o carro Maverick é reconhecido até hoje pelo som do motor potente V8 e também pelo visual esportivo. Em homenagem aos 50 anos desse clássico da Ford, neste sábado (16) e domingo (17) vai ser realizado o Maverick Day and Ford Friends, no Bosque São Cristóvão, em Curitiba. Além de muitos carros em exposição, durante o evento também vai ser comemorado os 20 anos do Maverick Clube de Curitiba.

A expectativa de público é de 8 mil visitantes em dois dias. Segundo o Clube, o evento pode ser considerado o maior encontro de Mavericks do mundo. Centenas de pessoas, de várias regiões do país, vem até Curitiba para homenagear a maior paixão do clube: o Maveco.

+Viu isso? Produtos bizarros à venda no AliExpress

O evento conta com a exposição de cerca de 200 veículos e vai ficar aberto para outros modelos como: muscle cars, hot rods, clássicos Ford e veículos com mais de 30 anos.

O público também vai poder aproveitar as atrações musicais. Na sexta-feira as apresentações estão por conta dos grupos Blues Honey Band, Museos Rock Band e Rogério Cordoni – Elvis Tribute. Já no sábado, quem comanda o palco são as bandas Rota 66, Jack Vermouth e Pings & Diamonds – Pink Floyd Tribute.

O lugar também conta com ampla praça de alimentação, chope artesanal e espaço kids. Para os apaixonados pelo famoso Maveco o evento ainda traz um mercado de peças, área para comercialização de produtos e exposição de serviços.

+Leia também: Irmãs apostam em alternativa natural pro problema do plástico no meio ambiente!

Além de participarem de uma grande festa, os visitantes também vão poder ajudar uma instituição de caridade. O público vai poder doar brinquedos, que serão entregues para crianças carentes no Natal.

Os ingressos custam a partir de R$ 15 e podem ser comprados antecipadamente pelo site www.maverickday.com.br. Lembrando que no dia do evento o ingresso terá outro valor. Quem quiser expor o carro paga uma taxa de R$ 50,00 com direito a acompanhante. É possível deixar o veículo de um dia para o outro no local, que conta com segurança 24h. Crianças até 12 anos não pagam entrada.

Serviço

Maverick Day and Ford Friends

Datas: 16 e 17 de novembro

Local: Bosque São Cristóvão

Horários: no dia 16 (sábado) das 10 às 22h e no dia 17 (domingo) das 10h às 21h

Ingressos: a partir de R$15. Crianças até 12 anos não pagam entrada. Ingressos disponíveis no site www.maverickday.com.br.