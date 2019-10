Além das opções tradicionais de meia-entrada, agora o Museu Oscar Niemeyer (MON) oferece mais uma forma para o visitante pagar 50% no ingresso. Por meio de uma parceria com a Urbanização de Curitiba (Urbs), a instituição permite que passageiros do transporte coletivo paguem metade do preço apresentando o cartão-transporte no momento da compra.

A novidade vale a partir da próxima terça-feira (22). No entanto, a promoção vale apenas para terças e quintas-feiras. Nas segundas, o museu está fechado; nas quartas, o ingresso no MON é gratuito; e nas sextas, sábados e domingos, valem as mesmas regras de sempre para meia-entrada (estudantes, doares de sangue, entre outros). O projeto vai valer até 20 de dezembro, o mesmo período de duração da Tarifa de Primavera da Urbs, que vale para a Linha Turismo.

+Leia também: Com novo vocalista e DVD gravado em Noronha, Jeito Moleque traz renovação ao pagode

Incentivo

O presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, destacou que a parceria amplia os benefícios da tarifa reduzida nos ônibus de turismo. “O MON é um dos pontos turísticos mais visitados de Curitiba e uma das paradas da Linha Turismo. Quem usar o ônibus de turismo nos dias de tarifa a R$ 4,50 também vai poder conhecer o museu pagando menos. É mais um incentivo para que a população possa conhecer as belezas da cidade”, disse.

“Em novembro, comemoramos o 17º aniversário do MON e o presente é para o público. Quem utilizar a Linha Turismo para chegar ao museu às terças e quintas pagará meia entrada. Desta forma, o MON se torna ainda mais acessível, confirmando a vocação de estender cada vez mais suas ações a toda a sociedade”, afirmou a diretora-presidente do museu, Juliana Vosnika.