Novamente sob comando de Gugu Liberato, estreia, nesta quarta-feira (25), a nova temporada do reality show musical Canta Comigo. Na atração, artistas dos mais diversos estilos – em performances individuais ou em grupo – prometem mostrar todo o seu talento no palco da atração para disputar um prêmio de R$ 300 mil. O programa, a versão brasileira de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, será exibido sempre às quartas-feiras, logo após A Fazenda.

O objetivo dos participantes é impressionar os 100 jurados que compõem um dos maiores painéis já vistos na TV mundial. Se qualquer um deles gostar, pode se levantar e cantar junto com o competidor. Quanto maior o número de jurados em pé, mais pontos o competidor consegue. Um jurado em pé equivale a um ponto somado.

Os ritmos apresentados podem ser os mais variados, rock, sertanejo, lírico ou qualquer outro. O ápice da atração é quando todos os 100 jurados formam uma só voz, em um coro emocionante. Por outro lado, podem representar o pior pesadelo de um cantor: uma plateia em completo silêncio.

Entre os 100 jurados do programa, estão a ex-paquita Andréa Sorvetão; o cantor Conrado, que fez sucesso nos anos 80 e 90; o baixista Canisso, da banda Raimundos; a ex-MTV Penélope Nova; a funkeira Perlla e as cantoras Pepê & Neném.

Presença nas redes sociais

A playlist especial Canta Comigo vai embalar as redes multiplataformas do programa como canal do YouTube e Facebook, acompanhado da hashtag #CantaComigo, marcando as ações para a nova edição do programa. O canal Canta Comigo, no YouTube, também tem playlist destacada na home do canal da Record TV.

Nas redes, ainda haverá um ‘Quiz’ do Canta Comigo, com divulgação em vários canais como Facebook, Instagram e YouTube. Clipes com edição dos melhores momentos e apresentações emocionantes estarão em todas as plataformas, além de um ranking atualizado no portal R7 e nas redes sociais – Instagram, Twitter e Facebook – com a pontuação dos semifinalistas e finalistas da atração.

Durante a exibição do programa na TV, ações de interatividade trarão ranking dos twitteiros, comentários com participação da plateia das redes e espaço para o público postar uma foto assistindo ao programa usando a hashtag #TôNoCantaComigo.

Veja a lista completa dos jurados:

Adriana Naccache – cantora

Alexander Rosa– professor de canto e maestro

Ana Dutra – cantora e compositora

André Marinho– cantor

Andréa Sorvetão – apresentadora e atriz

Anny Cee – professora de canto e youtuber

Bruno Sutter – cantor e humorista

Canisso– músico

Carla Cristina – cantora e apresentadora

Carol Rodrigues – cantora

Catiana Gomes – cantora e fonoaudióloga

Cayo Felipe – produtor musical e multi-instrumentista

Conrado – cantor

Cris Piza – cantora

Débora Pinheiro– cantora

Diego Moraes– cantor e compositor

Digo Vianna – cantor

Diogo Tornili – preparador vocal

DJ Créu – DJ e produtor musical

Edu Ribeiro – cantor e compositor

EME– DJ

Fernandinho Beat Box – rapper

Gilda Bandeira – influenciadora digital

Gilliard – cantor e compositor

Graça Cunha – cantora e atriz

Gui Cruz – intérprete e compositor de samba enredo

Gui Passarello– cantor

Henrique Zárate – cantor e intérprete

Izzy Gordon– cantora

Jack Oliveira – cantora

Jhonny Faria – professor de dança e ator

Jisa Lima – arranjadora vocal e backing vocal

João Zoli– cantor

Joe Hirata – cantor

Juh Leidl – cantora e artista plástica

Julie Olcese– cantora e empresária

Kadu Pelegrini – cantor e compositor

Kris Aguiar– cantora

Landau– cantor e compositor

Leandro – músico e cantor

Leo Mahuad– músico

Leo Richter – produtor musical

Lino Krizz– cantor e produtor musical

Liriel – cantora lírica e compositora

Maiza Tempesta– diretora de teatro musical

Manuela Perez – cantora

Marcelo Tchakabum– cantor

Margareth Pires – cantora

Margreet Martina – cantora e artista circense

Mari Belém– digital influencer

Marilda Teixeira – cantora e professora de canto

Marquês – cantor

Matheus Vargas– cantor

Michele Gravina Jr. – cantor

Miguel Nador – músico

Naheda Beydoun– cantora

Nalla – cantora e compositora

Nega– cantora

Neila Abrahão – professora de música e guitarrista

Neném– cantora e compositora

Nick Vila Maior – ator de musicais e professor de canto

Nikki Valentine– cantora

Nina – cantora e compositora

Penélope Nova – comunicadora

Penelopy Jean – drag queen, DJ, performer e cover da Lady Gaga

Pepê – cantora e compositora

Perlla– cantora

Rafa Mussolini – blogueira sertaneja

Rafa Perussi – arranjador vocal

Rafa Rangel– cantor e compositor

Rafael Ilha– cantor e apresentador

Reinaldo Yazaki – cirurgião da voz e médico otorrinolaringologista

Ringo Mendes – músico

Roberta Espinosa– cantora

Roberto Seresteiro – cantor e professor de história da música

Robinson Monteiro – cantor

Robson Moura– cantor

Rodrigo Teaser– cantor e intérprete do Michael Jackson

Ruy Brissac – cantor e ator

Sabrina Caldana – cantora, live vocal e DJ

Samuell Sabino – preparador vocal

Sebá Inimigos da HP– músico

Simbas– cantor

Sol Ribeiro – cantora e diretora de performance

Stephanie Balek – cantora lírica e professora de canto

Sula Miranda – cantora

Sylvinho Blau Blau– cantor e ator

Tai Veroto – cantor e compositor

Talita Dias – cantora

Talita Real – cantora e atriz

Tata Martinelli– cantora e professora de musicalização infantil

Thaíde – músico e apresentador

Thiago Deejay – apresentador e DJ

Tomé – cover oficial do Ozzy Osbourne e professor de inglês

Veca Ned– cantora

Vera Lúcia– cantora

Vida Vlatt – atriz e humorista

Vinícius D´black – cantor

Vitor Lemes – cantor e ator

Vivian Lemos – cantora