Bruna Marquezine passou por uma situação inusitada, após ser “traída” por sua memória. Segundo a Revista Capricho, a jovem que está na Itália acompanhando a Semana de Moda de Milão, esqueceu a própria idade durante uma entrevista. “Gente, eu dei entrevista hoje. A moça virou e falou: ‘Você só tem vinte anos?’ e eu: ‘Não, eu tenho vinte e três’. Ficamos no maior papo, falando que tenho vinte e três. Chegando no quarto, agora, o Henrique vira para mim e fala: Bruna, você tem vinte e quatro!”, explicou Bruna, em um stories, no Instagram. Bruna completou 24 anos recentemente, no dia 4 de agosto.