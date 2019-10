A atriz Grazi Massafera deixou seus fãs divididos na internet, com uma publicação em seu perfil oficial no Instagram nesta segunda-feira (23). No post, a loira aparece ao lado de seus dois pretendentes na novela Bom Sucesso, os atores David Junior e Rômulo Estrela, que interpretam Ramón e Marcos, respectivamente. No entanto, menos de uma hora após ser publicado, o post saiu do ar, não se sabe por qual motivo. Minutos mais tarde, a atriz republicou a foto e pediu que os fãs comentassem novamente.

Aliás, ambos os atores se manifestaram nos comentários da postagem, cada um defendendo seu personagem. Quem também comentou o post foi Armando Babaioff, que interpreta o vilão Diogo na novela, dizendo que tem espaço para os dois no coração de Grazi/Paloma. Já Tatá Werneck, como sempre, fez piada e insinuou um suposto interesse por Grazi, dizendo “podia ser a gente, mas você não colabora”.

Confira o post de Grazi na íntegra, antes de ser apagada:

Veja segundo post de Grazi, com o mesmo conteúdo:

https://www.instagram.com/p/B2wufgmFCWr/