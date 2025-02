BBB 25: Daniele Hypolito fica fora da Festa do Líder e produção vaza áudio polêmico

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Provas e dinâmicas da mais recente edição do Big Brother Brasil (BBB 25) estão dando o que falar nas redes sociais. Na noite de quarta-feira (12), a ex-ginasta Daniele Hypolito foi impedida de participar da primeira Festa do Líder, gerando comoção entre os fãs. Outra cena que chamou a atenção foi um áudio vazado pela produção do programa.

Fora da festa

O episódio ocorreu quando Daniele foi bloqueada por João Gabriel de comparecer à festa e foi enviada para o Quarto Barrado no Baile. A notícia pegou a atleta de surpresa. Ao retornar para a casa, Hypolito compartilhou com os colegas como foi sua noite no quarto, tendo apenas pão e água disponíveis.

Após o bloqueio, o que impediu a irmã de Diego Hypolito de participar de momentos da festa foi não ter conseguido montar um quebra-cabeça com a imagem de João Gabriel. Isso daria a ela o direito de sair e curtir a Festa do Líder.

“Ela não vai conseguir”

Para piorar a situação, um áudio vazado da produção do programa viralizou na internet. No áudio, supostamente captado durante um momento de descuido, ouve-se uma voz debochando da situação de Daniele Hypolito. Este vazamento tem gerado ainda mais polêmica, levantando questões sobre a ética e o profissionalismo por trás das câmeras do reality show.

O áudio dizia: “Pode apagar a luz, porque ela não vai conseguir montar isso. Pode apagar a luz e colocá-la para dormir, porque ela não vai conseguir montar [risos]”.

Críticas

Fãs e críticos do programa aguardam por um posicionamento oficial da Rede Globo sobre o ocorrido, especialmente em relação ao áudio vazado. Enquanto isso, Daniele Hypolito continua no jogo, lidando com as consequências desse episódio inesperado.

A ex-ginasta, conhecida por sua resiliência nas competições esportivas, agora enfrenta um novo desafio no universo dos reality shows. Como essa situação afetará sua trajetória no BBB 25 e a dinâmica do jogo como um todo, só o tempo dirá.

