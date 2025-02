BBB 25: 6 curiosidades sobre Diogo Almeida

Diogo Almeida, participante do BBB 25, se tornou alvo de comentários no reality show e nas redes sociais após escolher a affair Aline Patriarca (e sua dupla, Vinícius Nascimento) para o contragolpe do paredão. A decisão dividiu opiniões dentro e fora da casa. A sister, por sua vez, expressou decepção por não ter sido priorizada por ele, afirmando: “Confiei em você e quebrei a cara”.

A situação se intensificou durante a dinâmica do Sincerão, na qual Diogo foi o participante mais criticado, recebendo seis tortas na cara de outros brothers. Esses eventos abalaram a imagem dele entre os participantes e o público, levantando dúvidas sobre sua integridade no jogo.

Para conhecer Diogo Almeida além do BBB 25, confira 6 curiosidades!

1. Carreira como ator

Apaixonado pela arte desde os 4 anos, Diogo Almeida sonhava em ser ator. Para tentar a sorte, começou a trabalhar como modelo aos 11 anos. Aos 21, formou-se em artes cênicas. Sua estreia na televisão aconteceu em 2007, na novela “Duas Caras”, da Rede Globo. Depois, conciliou a TV com o cinema, atuando em filmes como “Escola das Artes – O Filme” e “A Frente Fria que a Chuva Traz”. Em 2023, ganhou destaque ao protagonizar o par romântico de Camila Queiroz na novela “Amor Perfeito”.

2. Trabalhou como vendedor de lanches

Natural de Campo Grande, Rio de Janeiro, Diogo Almeida, filho de dona Vilma, trabalhou vendendo sanduíches naturais, preparados pela mãe, para ajudar a pagar a faculdade de artes cênicas. Hoje, ele compartilha as próprias receitas nas redes sociais, como o clássico risoto de camarão, um de seus pratos favoritos.

3. É formado em psicologia

Apesar do desejo de seguir carreira como ator, o brother também decidiu estudar psicologia e seguir as duas carreiras. Inclusive, quando está longe das telas, dedica boa parte de seu tempo atendendo crianças autistas e mulheres vítimas de violência. Inclusive, em 2023, durante as enchentes no Rio Grande do Sul, ele foi até o local atender famílias atípicas.

“Com afeto, Kayin” incentiva o desenvolvimento de habilidades de autonomia de pessoas com autismo (Imagem: Reprodução digital | JPM Edições)

4. Manifesta sua arte por meio da escrita

Os palcos, a televisão e o cinema tornaram-se pequenos para as vivências de Diogo Almeida. Então, ele decidiu utilizar a escrita para manifestar a sua arte. Em 2024, lançou o primeiro livro, intitulado “Com afeto, Kayin”. A obra é inspirada em uma criança autista que o ator atende desde a pandemia da COVID-19, e incentiva o desenvolvimento de habilidades de autonomia de pessoas autistas.

5. Artista revelação do Prêmio Ubuntu de Cultura Negra

Após o sucesso da novela “Amor Perfeito”, e os elogios do público pela interpretação do ator, em 2024, ele foi homenageado como revelação no “Prêmio Ubuntu de Cultura Negra”, dedicado a resgatar e celebrar a ancestralidade africana. Na premiação, outros renomados artistas o prestigiaram, como Ailton Graça e Edvana Carvalho.

6. Sonha em fundar uma ONG

Se conquistar o prêmio de R$ 3 milhões, Diogo Almeida pretende realizar o sonho de fundar a “Casa Diogo Almeida”, um espaço que será dedicado a atender crianças neurodivergentes, mulheres e famílias atípicas. Além do projeto, o ator também deseja comprar uma casa própria na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, onde ele mora de aluguel.