BBB 25: Diego Hypólito revela mágoa com Jade Barbosa

O ginasta Diego Hypólito, participante do BBB 25, abriu o coração sobre um episódio que abalou sua amizade com uma colega de longa data do mundo da ginástica. Em conversa com Gracyanne na academia do reality show, Hypólito compartilhou sua decepção por não ter sido convidado para um evento importante.

Sem citar nomes diretamente, o atleta deixou claro que se referia ao casamento de Jade Barbosa, realizado em setembro de 2024. “Eu tive uma pessoa muito importante na ginástica, que a gente abraçou a vida inteira, que em todos os períodos da vida ela nos teve e sempre achei que era minha amiga e da nossa família. Ela passou o Natal com a gente”, revelou Diego.

O ginasta expressou sua tristeza pela exclusão, não apenas sua, mas também de sua irmã, do evento. “Em um momento muito especial dessa pessoa, eu e minha irmã fomos excluídos. Por mais que seja de direito de cada pessoa, me deu um sentimento de tristeza”, desabafou.

A situação parece ter afetado profundamente a família Hypólito. Diego compartilhou que a reação de sua irmã foi particularmente dolorosa: “Ela chorou em um nível. De um jeito que eu nunca vou esquecer. Quando minha irmã chorou do jeito que ela chorou, aquilo me doeu muito”.

O atleta admitiu que o episódio o fez questionar a autenticidade da amizade. “Pensei: ‘Então ela nunca gostou da gente, a vida inteira’. Fiquei muito triste”, confessou.

Apesar da mágoa, Hypólito demonstrou maturidade ao reconhecer que desentendimentos são normais em relacionamentos próximos. “Brigas a gente sempre vai ter. Eu já tive brigas com essa pessoa. Mas a gente briga até com nossos pais, nossos irmãos. Família briga, melhores amigos brigam. A briga não diminui o sentimento que você tem”, ponderou.

O casamento de Jade Barbosa com Leandro Ferlini aconteceu em Higienópolis, São Paulo, e contou com a presença de outras estrelas da ginástica brasileira, como Flávia Saraiva e Rebeca Andrade, medalhistas olímpicas ao lado de Barbosa nas Olimpíadas de Paris.