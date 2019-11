Uma guerra entre anjos e demônios para capturar uma criança prestes a nascer e que pode se tornar o novo Messias ou o Anticristo.

Esse é o ponto de partida da nova série de terror Liberto. Dirigida pelos cineastas Gustavo Fogaça e Paola Troian com produção da Santa Transmedia, a obra de ficção estreia no Dia do Halloween, nesta quinta, 31, às 20h30, no canal Prime Box Brazil.

O elenco conta com atores como Emilio Farias, Áurea Baptista, Eduardo Mendonça, entre outros.