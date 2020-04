A apresentadora Ana Maria Braga, 71, afirmou na manhã desta sexta-feira (24) que está curada do câncer de pulmão. “Sumiu tudo”, disse ela durante o Encontro com Fátima Bernardes, confirmando que recebeu a notícia nesta quinta-feira (23), após fazer um PET scan, exame de imagem que permite o mapeamento de diferentes substâncias químicas radioativas no organismo.

“Fui fazer os exames para saber em que pé tava, se tinha dado certo. Ontem, quando terminei o PET scan, o pessoal que participou do exame de imagem, saiu aplaudindo. Comparando meu exame da primeira vez para ontem, sumiu tudo”, disse. “Tem um período que eu continuo a fazer tratamento para garantir que as células foram embora, e partir para a comemoração da vida, que é o mais importante”.

A apresentadora do Mais Você disse ainda que já havia feito quatro sessões de quimioterapia, e estava muito positiva. Ela nunca havia parado de fumar, mas afirmou que dessa vez conseguiu deixar o hábito.

“Queria muito falar para as pessoas prestarem atenção aos sinais do corpo. Eu só ia fazer em março o meu retorno, mas senti no final do ano que alguma coisa estava acontecendo com o meu corpo. Não estava com aquela força vital”, disse a apresentadora, ao mencionar que adiantou seus exames para dezembro do ano passado.

“Prestar [atenção] no seu corpo, nos sinais. E um sentido mesmo. Não deixe passar isso. Em um sistema de saúde como esse do Brasil é complicado marcar um exame, mas não desistam”, completou .

O programa Mais Você está fora da grade da TV Globo devido à cobertura do novo coronavírus. Nesta semana, Ana Maria está fazendo participações diárias pelo telão do Encontro, relembrando receitas práticas do Mais Você. Anda não há data para o retorno do programa dela.

Devota de Nossa Senhora de Fátima, a apresentadora afirmou que fará uma visita ao Santuário de Fátima, em Portugal, para agradecer sua recuperação. “Nesse momento parece que as coisas foram desenhadas, porque estou sem minha família, sem meus netos e amigos. E ele tem sido um parceiro maravilhoso”, diz Ana Maria sobre o marido, o francês Johnny Lucert, 55.

Os dois se casaram no início de fevereiro em uma cerimônia na casa da apresentadora em São Paulo. Pedro e Mariana, filhos de Ana Maria, foram padrinhos. A cerimônia foi íntima e bilíngue, porque o noivo é francês.

Luta contra o câncer

No final de janeiro deste ano, Ana Maria afirmou que recebeu novamente o diagnóstico de câncer de pulmão -a apresentadora já enfrentou a doença outras três vezes, sendo uma delas no pulmão. Na época, ela disse que já sabia da doença há algumas semanas, e ficaria três semanas afastada do Mais Você.

Em dezembro de 2015, Ana Maria Braga também revelou durante o Mais Você que estava tratando um câncer no pulmão. Ela prcisou passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor em seu pulmão esquerdo.

Antes disso, Ana Maria enfrentou um câncer de pele em 1991 e descobriu, em 2001, que estava com câncer detectado na virilha e no reto. “Tinha hora em que eu ligava o chuveiro, deitava embaixo e chorava muito”, contou em uma entrevista à Folha de S.Paulo, em 2016.

“É natural que isso aconteça. Mas você tem que acreditar de verdade. Eu dizia ‘vou aguentar’. Nunca imaginei que a doença seria maior do que eu”, contou. “Eu fumei por tanto tempo, é previsível. Foi minha culpa. Quer dizer, não é questão de culpa, é vício. Sou viciada em nicotina, como um drogado ou um alcoólatra”.

A apresentadora também afirmou na época que a radioterapia havia sido “arrasadora”, mas que se sentiu “sortuda” por ter acesso “ao que há de melhor na medicina”.

Retomada no “Encontro com Fátima Bernardes”

Na última segunda-feira (20), de casa, Ana Maria comentou sobre sua luta contra o câncer de pulmão e também sobre a pandemia do novo coronavírus.

“Eu estou na fase de pessoas que estão mais preocupadas, porque já passei dos 60 anos, e esse vírus ataca mais pessoas de mais idade. Obviamente isso passa pela cabeça da gente. Mas encarei esse tratamento [contra o câncer] de forma positiva, além de me proteger”, disse ela no programa de Fátima Bernardes.

“De vez em quando de noite e falo: ‘Obrigada, consegui me proteger’. É assustador, não adianta negar. Eu tenho risco duplo, tenho um câncer de pulmão, onde esse vírus ataca. Acho que tem que ter cuidado redobrado”, completou.

A titular do Mais Você afirmou que a religião tem lhe ajudado a passar por esse momento difícil. “Fé é um acalento. Quando você tem fé, parece que dá uma energia a mais, tem alguém ali com você. Você acreditando, todas as suas células acreditam junto e saem pra briga.”