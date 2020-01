O Mais Você desta segunda-feira (27) terminou com uma notícia triste. A apresentadora Ana Maria Braga revelou no fim da edição que foi diagnosticada novamente com câncer de pulmão. A constatação ocorreu no início do ano.

Não é a primeira vez que a artista global enfrenta a doença. “Eu tive dois pequenos cânceres de pulmão no passado. Um foi operado e outro tratado com radiocirurgia. É um adenocarcinoma. É mais agressivo e não é passível de cirurgia ou radioterapia”, finalizou Ana Maria sobre o novo diagnóstico.

Mas, com cheio de esperança, encerrou o programa dizendo, “tenho muita fé, força que vem de Deus, e acredito que vou sair dessa”.