Tati Dias perdeu a disputa com Diego Grossi no processo de eliminação de A Fazenda, na Record TV, na noite desta quinta-feira, 17. Nem os 48,68% dos votos foram suficientes para fazer com que a participante permanecesse no reality.

“Queria pedir desculpas se decepcionei alguém, mas todo mundo que me conhece sabe como eu sou intensa, verdadeira. Vivo o que tenho vontade e óbvio que sem machucar os outros. Para mim, está sendo uma evolução incrível”, avaliou Tati.

Diogo obteve 51,32% dos votos e conquistou a preferência do público.

Ao defender a permanência na fazenda, o candidato cometeu uma gafe ao chamar o processo de eliminação de “paredão” – uma referência ao Big Brother Brasil, da TV Globo. “Conto com vocês! Vocês sabem a pessoa que eu sou, a pessoa que eu me transformei, num paredão duro desse”, enfatizou.

O resultado final foi anunciado pelo apresentador Marcos Mion. Até agora, saíram do reality show: Drika Marinho, Aricia, Túlio Maravilha e Phellipe Haagensen, que foi expulso por assediar Hariany.