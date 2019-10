Com um gol marcado pelo brasileiro Willian José e outros dois do seu parceiro de ataque Mikel Oyarzabal, a Real Sociedad venceu o Alavés por 3 a 0, nesta quinta-feira, em casa, e se garantiu na vice-liderança do Campeonato Espanhol.

Com o resultado obtido em San Sebastián, o time passou a somar 13 pontos e só está atrás do Real Madrid, que na última quarta-feira assumiu a ponta da tabela, com 14, ao superar o Osasuna por 2 a 0, com gols dos brasileiros Vinicius Junior e Rodrygo, na capital espanhola.

No duelo desta quinta, a Real Sociedad abriu a vantagem de 3 a 0 no placar já no primeiro tempo. Aos 19 minutos, Oyarzabal fez o primeiro gol do jogo e pouco depois, aos 32, Willian José ampliou para 2 a 0 ao completar de cabeça para as redes um cruzamento. E aos 40, Oyarzabal voltou a marcar ao converter uma cobrança de pênalti.

A derrota fora de casa deixou o Alavés na 17ª posição, com cinco pontos, mesma pontuação do Espanyol, o 18º e que hoje encabeça a zona de rebaixamento da tabela. Em outro duelo do dia, esta equipe de Barcelona empatou por 1 a 1 com o Celta, em Vigo. O resultado fez o time anfitrião ficar na 15ª colocação, com seis pontos.

EIBAR SURPREENDE SEVILLA – No outro confronto que fechou esta sexta rodada da competição nesta quinta-feira, o Eibar surpreendeu ao vencer o Sevilla por 3 a 2, de virada, em casa, onde terminou o primeiro tempo do duelo em desvantagem de 2 a 0.

Lucas Ocampos, aos 11 minutos, e Oliver Torres, aos 33, balançaram as redes para os visitantes na partida, mas os anfitriões conseguiram uma forte reação na etapa final, quando Fabian Orellana descontou o placar aos 21, cobrando pênalti, Pedro León empatou aos 32 e José Angel garantiu o triunfo por 3 a 2 aos 37.

Com o triunfo neste jogo realizado no acanhado estádio que recebeu apenas 5.434 torcedores, o Eibar conquistou a sua primeira vitória neste Espanhol e deixou a zona de rebaixamento. Assumiu o 16º lugar, com cinco pontos, enquanto o Sevilla estacionou nos dez e ficou na sétima posição, logo abaixo da zona de classificação para as competições continentais. Neste próximo domingo, a equipe de Sevilha jogará em casa diante da Real Sociedad pela sétima rodada do torneio nacional.