O primeiro duelo entre Flamengo e Grêmio pela semifinal da Copa Libertadores será apenas no próximo dia 2 de outubro, em Porto Alegre, mas o clima entre os dois times está cada vez mais quente. O vice-presidente de futebol rubro-negro, Marcos Braz, comentou nesta segunda-feira as declarações do presidente gremista, Romildo Bolzan, que afirmou, na semana passada, estar engasgado com a eliminação na Copa do Brasil, mas que “será reconfortador passar pelo Flamengo e ser campeão da América”.

“Isso não incomoda. O presidente do Grêmio está fazendo o jogo que ele entende que tem que fazer. Pouco inteligente porque o segundo jogo (da semifinal) é aqui (no Rio). Se aumentar a temperatura lá, aumentamos aqui. A gente joga o jogo que tem para jogar, não tem estresse, problema nenhum. O presidente também não falou nada demais, eu respeito tudo mundo lá do Grêmio. Eles ficam à vontade para fazer o que quiserem”, disse o dirigente, em entrevista coletiva no CT do Ninho do Urubu, onde também preferiu não polemizar após as críticas de Renato Gaúcho ao trabalho de Jorge Jesus.

“Não vou falar nada em relação ao Renato. É um grande treinador, tem um auxiliar (Alexandre Mendes) que é fundamental no processo. O auxiliar do Renato é muito acima da média no futebol brasileiro, é esse um dos grandes sucessos lá do Grêmio. E do Renato eu não vou falar, a gente respeita muito ele, foi atleta nosso aqui. Fui no Maracanã torcer muito para ele”, lembrou Braz ao falar sobre o ex-atacante, que como jogador é um ídolo histórico do Grêmio e também teve passagem de sucesso pelo Flamengo.

Braz também aproveitou para revelar que o Flamengo não vai liberar Reinier para a seleção sub-17. O dirigente afirmou que o jogador e seu empresário já foram informados. Caso a CBF exija a apresentação do atleta, chamado para defender o Brasil no Mundial Sub-17, o vice-presidente disse que o clube poderá ir até a Justiça.

EVERTON RIBEIRO VOLTA – O elenco rubro-negro se reapresentou, nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, após a vitória de sábado, em Minas, diante do Cruzeiro. Everton Ribeiro, que ficou fora do jogo por causa de dores no calcanhar do pé direito, treinou, mas ainda é dúvida para o duelo com o Internacional, quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Entre os titulares, apenas Gerson não foi a campo. Jorge Jesus usou Vitinho no lugar de Everton Ribeiro e Piris da Motta na vaga de Gerson.

A diretoria revelou nesta segunda-feira que foram vendidos até agora 51.300 ingressos para o jogo com o Inter. Já para a partida de domingo, contra o São Paulo, também no Maracanã, já foram comercializadas 47.300 entradas.