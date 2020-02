Após uma reunião nesta segunda-feira, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, o zagueiro Dedé foi liberado pela diretoria do Cruzeiro das atividades no clube por 30 dias e vai concluir o trabalho de retorno aos gramados no Rio de Janeiro.

O encontro é mais um capítulo da novela que se transformou o futuro do jogador. Sem aceitar uma redução salarial como fizeram alguns atletas para continuar no Cruzeiro nesta temporada, Dedé estuda ofertas, mas, por enquanto, não acertou com nenhum clube.

A reunião em Belo Horizonte contou com a participação dos empresários de Dedé, Ubiraci Cardoso e Giuliano Aranda, do próprio jogador e da diretoria do Cruzeiro. A assessoria de imprensa do zagueiro informou o que havia sido decidido pelo Twitter.

Dedé já está recuperado da cirurgia para retirada de um fragmento ósseo no joelho direito, procedimento realizado em 23 de outubro do ano passado. Apesar de liberado por 30 dias, o zagueiro terá todo o trabalho supervisionado pelo departamento médico do Cruzeiro.

NOVA DATA – A Federação Mineira de Futebol (FMF) confirmou que o jogo entre Tombense e Cruzeiro será no próximo dia 20, às 19h15, no estádio Almeidão, em Tombos (MG). A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro e seria disputada em 25 de janeiro, mas foi adiada por causa de fortes chuvas que caíram na região da Zona da Mata mineira.

O jogo sofreu uma segunda alteração, já que ele havia sido remarcado para 22 de fevereiro. Foi antecipado por um pedido da Polícia Militar, que alegou não ter efetivo suficiente para trabalhar na partida e na segurança do carnaval.