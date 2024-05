BMW Skytop, conceito de dois lugares com potência e estética combinadas

O BMW Group está mais uma vez trazendo um veículo excepcionalmente elegante e único para o Concorso d’Eleganza Villa d’Este deste ano, o concurso anual de beleza para carros e motocicletas históricos realizado às margens do Lago Como. Trata-se do BMW Concept Skytop, um carro aberto de dois lugares se assemelha a uma escultura, meticulosamente trabalhada, com uma elegância esportiva e fluida que complementa sua postura atlética e musculosa. O interior e o exterior do carro-conceito apresentam cores quentes e monocromáticas, combinando materiais exclusivos com o artesanato tradicional.

Proporções atléticas, carroceria orgânica

O exterior limpo do BMW Concept Skytop foi projetado para inspirar o desejo de viajar. Suas superfícies musculosas e esticadas são definidas por algumas linhas precisas que direcionam o volume do veículo para a traseira. De cima, o capô proeminente e arrebatador, o icônico design de nariz de tubarão da BMW com grade em forma de rim iluminada e a seção traseira retraída chamam a atenção. As referências ao lendário roadster BMW Z8 foram cuidadosamente escolhidas. Particularmente notável é a ranhura pronunciada que se estende do capô, passando pelo interior, até um acabamento de alumínio posicionado na porta traseira, enfatizando o fluxo dinâmico da silhueta.

O design harmonioso dos faróis combina detalhes altamente complexos com o conceito geral. As unidades de LED, posicionadas em suportes de alumínio fresado, foram desenvolvidas sob medida para o BMW Concept Skytop, utilizando a mais recente tecnologia e design para faróis automotivos com o perfil mais fino disponível atualmente. O design limpo e purista permite que todas as funções de iluminação sejam consolidadas em um único espaço de instalação. A forma plana e definida das lanternas traseiras complementa a aparência geral do BMW Concept Skytop.

A barra de proteção contra capotamento com acabamento em couro atrás dos dois assentos do BMW Concept Skytop é combinada com aletas laterais no pilar B e uma janela traseira totalmente retrátil. As duas partes removíveis do teto, também com acabamento em couro, podem ser armazenadas em um compartimento especial no espaço para bagagem. O esquema de cores garante uma transição suave do interior para o exterior, independentemente de o teto estar aberto ou fechado. Na seção traseira, o tom marrom-avermelhado do teto flui para o prata suave com efeito de sombra cromada da pintura externa. O gradiente de cores tecnicamente elaborado foi criado por um experiente mestre pintor na fábrica do BMW Group em Dingolfing.

Superfícies de couro no estilo brogue caracterizam o interior

Os assentos de couro no interior apresentam detalhes com recortes e perfurações no estilo brogue. O tom marrom-avermelhado das superfícies cria um esquema de cores consistente que dá a todo o interior uma sensação de luxo e espaço. Aplicações de cristal estão artisticamente embutidas no cockpit, aumentando a impressão geral. As superfícies internas do BMW Concept Skytop foram trabalhadas na tradicional selaria da fábrica do BMW Group em Dingolfing. Há também semelhanças nas variantes de motor com o BMW Z8. Assim como o lendário roadster, o BMW Concept Skytop também vem com o motor V8 mais potente do portfólio de trens de força da BMW. (Fotos: BMW/Divulgação).