Depois de uma estreia decepcionante na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo, atual campeão, se recuperou em grande estilo nesta terça-feira ao derrotar o Palmeira-RN por 9 a 1, aplicando a maior goleada da competição até o momento. A partida encerrou a segunda rodada do torneio e deixou o time do Morumbi na liderança do Grupo 29, disputado no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

Assim como o São Paulo, os anfitriões do EC São Bernardo também somam quatro pontos. As duas equipes vão decidir a classificação se enfrentando na última rodada, nesta sexta-feira. Com dois pontos, o Operário-PR também tem chances de avançar e enfrenta o eliminado Palmeira-RN na última partida da fase de grupos.

A vitória tricolor se construiu sem grandes dificuldades. Logo aos quatro minutos, o lateral Anilson abriu o placar de cabeça e, sete minutos depois, Ed Carlos Ampliou de pênalti. O Palmeira-RN ainda descontou com Suelyton, mas Anilson, Galeano e Juan transformaram a vitória em goleada ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, Luizão, Galeano, Gustavo e Facundo completaram o placar, construindo a vitória mais elástica da Copa São Paulo até agora. A maior goleada até então era do Santos por 7 a 0 sobre o Olímpico-SE, na última segunfa-feira.

Confira os resultados desta terça-feira na Copa São Paulo:

Nacional-SP 2 x 1 Canaã-BA

Portuguesa-SP 0 x 1 Coritiba-PR

Oeste-SP 4 x 0 Trindade-GO

Água Santa-SP 2 x 0 Vitória da Conquista-BA

Trem-AP 3 x 0 Flamengo-RJ (W.O.)

São Caetano-SP 0 x 1 Ceará-CE

São Bento-SP 0 x 0 CSA-AL

Itapirense-SP 2 x 0 Carajás-PA

Sergipe-SE 0 x 3 Cruzeiro-MG

Jacuipense-BA 1 x 1 Vasco-RJ

EC São Bernardo-SP 2 x 2 Operário-PR

Palmeira-RN 1 x 9 São Paulo-SP