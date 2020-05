Enquanto o futebol segue seu período de quarentena, o torcedor não fica sem seu jogo de domingo. A RPC fará a partir deste final de semana a exibição das duas partidas mais importantes da história do futebol paranaense.

Neste domingo, dia 24, a partir das 15h45, a emissora reapresenta São Caetano x Athletico, jogo que deu o título brasileiro de 2001 para o Furacão. E no próximo, dia 31, é a vez de Bangu x Coritiba, final do Brasileirão de 1985.

As reprises de grandes jogos vêm sendo atração da RPC nos últimos meses. Partidas como as finais das Copas do Mundo de 1994 e 2002 provocaram comoção nas redes sociais e apresentaram momentos especiais para um novo público. É este o objetivo da emissora nas reapresentações das finais de Campeonato Brasileiro, além de homenagear dezenas de personagens que participaram destas conquistas.

Time do Coritiba que entrou em campo e para a história em 1985. Foto: Acervo Helênicos

A mobilização dos jogadores campeões de 2001 com o Athletico impressiona. Eles já marcaram para ver a partida e irem se conversando através de aplicativos durante a retransmissão. O jogo será exibido na íntegra e com a narração original de Galvão Bueno, que também vai participar da programação especial da RPC ao lado de Rogério Tavares, Cristian Toledo e Nadja Mauad.

Os principais destaques da campanha história do Furacão já gravaram depoimentos para a RPC – que serão exibidos nos telejornais e antes, durante e depois da transmissão deste domingo. A cobertura especial se repetirá na próxima semana, até o dia 31, quando acontece a retransmissão da final que deu o título da Taça de Ouro de 1985 para o Coritiba.

