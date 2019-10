A semifinal da Libertadores entre Boca Juniors e River Plate mobilizou a segurança nacional argentina. O Ministério da Segurança deslocará 1.500 policiais para a partida, além de dois helicópteros, motocicletas, carros blindados e monitoramento ao vivo feito por drones. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em La Bombonera, no duelo de volta do torneio continental que definirá o primeiro finalista – o outro sairá na quarta-feira na partida entre Flamengo e Grêmio, no mesmo horário, no Maracanã.

A principal preocupação está em garantir a segurança do River Plate, o time visitante. E todo o aparato para proteger os jogadores tentará evitar o que aconteceu na decisão da Libertadores entre os clubes no ano passado. No jogo de volta, no Monumental de Nuñez, o ônibus do Boca foi apedrejado, atletas ficaram feridos, o duelo foi adiado e só aconteceu semanas depois, em Madri, na Espanha.

A delegação do River Plate deverá se reunir no Monumental de Nuñez no início da tarde. Em seu estádio deverão almoçar e descansar antes de ir para La Bombonera. Torcedores dos atuais campeões da Libertadores estão preparando uma festa em frente ao seu estádio, pois a partida terá torcida única do Boca.

O ônibus dos visitantes percorrerá 16 quilômetros até o estádio rival e a previsão é que chegue quatro horas antes do início da partida. O deslocamento contará com o monitoramento de dois helicópteros, além de 50 motos, que impedirão que qualquer pessoa se aproxime em um raio de 30 metros. Tudo será acompanhado no Centro de Monitoramento Urbano. Drones sobrevoarão as imediações para evitar surpresas.

O veículo do River também foi envelopado com uma película antivandalismo que não deixa o vidro das janelas ser estilhaçado. O sistema já passou por teste e foi aprovado em La Plata, antes do confronto com o Gimnasia, pelo Campeonato Argentino.

“Nada pode acontecer. Não há margem para erro. Estamos inibindo todas as possibilidades de problemas”, disse um funcionário do Ministério da Segurança ao jornal argentino Clarín. “Nos disseram que o translado será cinematográfico”, disse um dirigente do River ao site argentino InfoBae.

A segurança funcionou no jogo de ida. O time do Boca Juniors chegou sem problemas ao Monumental de Nuñez. O River Plate venceu a partida por 2 a 0 e agora pode perder por até um gol de diferença que garante a classificação para a final. Na outra semifinal, entre Flamengo e Grêmio, as equipes ficaram no 1 a 1 no duelo de ida, em Porto Alegre.