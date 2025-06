Rival do City já teve melhor torcida e ‘roubou’ joia do Corinthians em 2024

O Wydad Casablanca chega como azarão para o jogo contra o Manchester City, nesta quarta-feira (18), pelo Mundial de Clubes. A equipe marroquina, no entanto, pode ter duas armas para surpreender os europeus: a torcida e uma joia “roubada” do Corinthians.

MELHOR TORCIDA DO MUNDO?

A torcida do Wydad foi eleita a melhor do mundo em 2022 pelo “Ultra Worlds”, site especializado no assunto. O principal grupo de torcedores é chamado de “Winners”.

A Winners foi fundada em 2005 inspirada nos “ultras” italianos. Ainda não se sabe quantos membros estarão nos Estados Unidos para acompanhar o time no Mundial de Clubes.

Tradicionalmente, “maestros” ficam na beira do campo ditando o ritmo da torcida. Os mosaicos também são uma tradição dos torcedores marroquinos.

DO CORINTHIANS PARA MARROCOS

Pedrinho, jogador do Wydad Casablanca, foi revelado pelo Corinthians Imagem: Divulgação/Facebook oficial do Wydad Casablanca

O Wydad Casablanca investiu em contratar jogadores brasileiros. Um deles veio do Corinthians.

O clube marroquino contratou o meia-atacante Pedrinho no ano passado. Joia na base do Corinthians, ele deixou o clube paulista de graça após o Wydad “se aproveitar” do fim do seu contrato com os paulistas.

Pedrinho tinha vínculo com o Corinthians até fevereiro de 2025. Em agosto do ano passado, o clube paulista se viu pressionado a liberar o atleta para os marroquinos já que não conseguia ampliar o contrato e ficou com apenas uma porcentagem dos seus direitos pela liberação antecipada.

Hicham Ait Manna, dirigente do Wydad à época, comemorou a contratação: “Nós o pegamos”, escreveu no Instagram.

Pedrinho fez apenas oito jogos no Wydad desde que chegou e ainda não marcou o seu primeiro gol.