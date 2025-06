Manchester City x Wydad: onde assistir, horário do jogo e escalações no Mundial de Clubes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quarta-feira o poderoso Manchester City e o Wydad Casablanca se enfrentam pela primeira rodada do Grupo G do Mundial de Clubes 2025. O jogo às 13h (horário de Brasília) nesta quarta-feira, com os ingleses chegando como favoritos para o confronto. Veja a seguir onde assistir Manchester City x Wydad Casablanca.

A chave ainda conta com Juventus e Al-Ain, que se enfrentam mais tarde, às 22h, completando a primeira rodada do grupo.

O time de Pep Guardiola não fez campanhas brilhantes na Premier League e na Champions na temporada passada, mas ainda assim é considerado franco favorito diante dos marroquinos. O Wydad, maior campeão de seu país, conta com três brasileiros no elenco, mas atravessa fase irregular em suas competições.

Onde assistir Manchester City x Wydad Casablanca

O jogo entre Manchester City e Wydad Casablanca será nesta quarta-feira (18), às 13h e terá pelo Mundial de Clubes 2025 terá transmissão ao vivo pelo Sportv, na televisão, além dos streamings Globoplay e Cazé TV (Youtube / Prime Video).

Escalação Manchester City x Wydad Casablanca

Provável City

Os citiziens devem entrar em campo com força máxima: Ederson; Nunes, Dias, Gvardiol, Aït-Nouri; Rodri, Reijnders; Foden, Cherki, Marmoush; Haaland.

Provável Wydad

Já o Wydad deve formar com: El Motie; Moufi, Meijers, Harkass, Boucheta; Malsa, Moubarik; Amrabat, Arthur, Rayhi; Obeng.

MANCHESTER CITY X WYDAD CASABLANCA | FICHA TÉCNICA

Competição: primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Data: 18/06/2025 (quarta-feira)

Horário: 13h (de Brasília)

