Real Madrid x Al-Hilal: onde assistir, horário e escalação

O jogo entre Real Madrid e Al-Hilal abre a primeira rodada do Grupo H, do Mundial de Clubes FIFA, nesta quarta-feira (18), às 16h (horário de Brasília). O Jogo acontece no Hard Rock Stadium, em Miami. Confira onde assistir o jogo e as possíveis escalações.

A equipe espanhola chega como uma das grandes favoritas ao título, ostentando um currículo invejável em competições intercontinentais. No último confronto entre as equipes, realizado em 11/02/2023 pelo Mundial de Clubes, o Real Madrid venceu Al-Hilal por 5 a 3.

Vale lembrar que o Grupo H da Copa Mundial de Clubes FIFA ainda conta com Pachuca e Red Bull Salzburg, prometendo disputa acirrada pela segunda vaga.

Onde assistir Real Madrid x Al-Hilal

Os fãs do futebol poderão assistir o jogo entre Real Madrid e Al-Hilal através da transmissão ao vivo na TV aberta pela Rede Globo, no canal fechado SporTV, além do site GE e do streaming Globoplay. A partida também será transmitida pela CazéTV (YouTube/Prime Video), e DAZN.

Real Madrid

A equipe espanhola vive momento de transição. Após uma temporada abaixo das expectativas, além disso, o clube não renovou com Carlo Ancelotti, que veio para ser o treinador da Seleção Brasileira. Agora, Xabi Alonso assume o comando técnico com a missão de recolocar o gigante europeu nos trilhos.

O Real terminou La Liga na vice-liderança com 84 pontos em 38 jogos (26 vitórias, 6 empates e 6 derrotas), marcando 78 gols e sofrendo 38. A estreia no Mundial de Clubes ganha ainda mais importância por marcar o primeiro jogo oficial do ex-volante merengue como técnico da equipe.

Al-Hilal

Do outro lado, o Al-Hilal também encerrou sua temporada nacional na segunda colocação. A equipe somou 75 pontos em 34 jogos, vencendo o Al-Qadisiya por 2 a 0 na última rodada. Apesar da vice-liderança, a campanha ficou aquém das expectativas, principalmente considerando a superioridade técnica do elenco.

Os sauditas, agora comandados por Simone Inzaghi (ex-Inter de Milão), possuem qualidade técnica, mas sofrem com um sistema defensivo vulnerável. O grande desafio é avançar de fase no Mundial, embora a comissão técnica reconheça a dificuldade de superar o Real Madrid.

Escalação de Real Madrid x Al-Hilal

Real Madrid

Thibaut Courtois; Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Raúl Asencio e Fran Garcia; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde e Jude Bellingham; Rodrygo (Arda Guler), Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

Al-Hilal

Yassine Bounou; João Cancelo, Al-Tambakti, Kalidou Koulibaly e Renan Lodi; Rúben Neves, Nasser Al-Dawsari e Milinkovic-Savic; Malcom, Salem Al-Dawsari e Aleksandar Mitrovic. Técnico: Simone Inzaghi.