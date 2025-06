Brasil x Paraguai: o que a seleção precisa para ir para a Copa do Mundo?

O Brasil tem a chance de garantir vaga na Copa do Mundo em casa hoje, na Neo Química Arena. A Seleção Brasileira, porém, não depende apenas de seus próprios pés: além de vencer os paraguaios, precisa torcer para o Uruguai superar a Venezuela no confronto que acontece quase simultaneamente em Montevidéu.

Do outro lado, o Paraguai chega com moral e pode estragar a festa em São Paulo. Uma vitória dos hermanos no cotejo desta terça-feira garante o retorno deles ao Mundial após 16 anos de ausência. Até mesmo um empate pode ser suficiente para a classificação paraguaia, dependendo do resultado entre uruguaios e venezuelanos. Vale destacar que não existe possibilidade de Brasil e Paraguai carimbarem o passaporte juntos nesta rodada.

Quem também pode comemorar hoje é o Equador. A seleção equatoriana se classifica caso vença o Peru fora de casa, ou mesmo com um empate, desde que a Venezuela tropece contra o Uruguai.

Na Ásia, Austrália e Arábia Saudita medem forças em confronto direto pela última vaga direta do continente. O duelo acontece em território saudita, mas o empate já serve para os australianos, que inclusive podem perder por até quatro gols de diferença e ainda assim garantir a classificação.

O que cada seleção precisa:

Brasil:

– Vitória sobre o Paraguai + vitória do Uruguai sobre a Venezuela

Paraguai

– Vitória sobre o Brasil + empate ou derrota da Venezuela para o Uruguai

Empate com o Brasil + derrota da Venezuela para o Uruguai

Equador

– Vitória sobre o Peru + empate ou derrota da Venezuela para o Uruguai

Empate com o Peru + derrota da Venezuela para o Uruguai

Austrália

– Vitória, empate ou derrota por quatro gols para a Arábia Saudita

Arábia Saudita

– Vitória por cinco gols ou mais sobre a Austrália

Confira os horários dos jogos decisivos:

15h15 – Arábia Saudita x Austrália

20h – Uruguai x Venezuela

21h45 – Brasil x Paraguai

22h30 – Peru x Equador