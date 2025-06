Inter de Milão leva gol de Sergio Ramos e tropeça na estreia da Copa do Mundo

Naquela que pode ser considerada a primeira zebra da Copa do Mundo de Clubes, a Inter de Milão apenas empatou com o Monterrey (MEX) nesta terça-feira (17), por 1 a 1, na estreia das duas equipes pelo Grupo E, em jogo disputado no estádio Rose Bowl, em Pasadena, palco da final da Copa do Mundo de 1994.

Vice-campeã da última edição da Champions League, a equipe italiana saiu atrás no placar após levar um gol do zagueiro espanhol Sergio Ramos. Aos 39 anos, o defensor, que construiu uma carreira vitoriosa no Real Madrid e na seleção espanhola, testou firme para a rede aos 25 minutos da etapa inicial, após cobrança de escanteio.

Foi o quinto gol do zagueiro em dez partidas pelo time mexicano, com o qual assinou contrato em fevereiro deste ano, de olho justamente no Mundial. O faro de artilheiro, porém, não é novidade para o defensor. Ao longo dos anos em que defendeu o Real Madrid, de 2005 a 2021, o zagueiro marcou 101 gols em 671 jogos e conquistou 22 títulos.

Até o gol de Sergio Ramos, o Monterrey havia levado pouco perigo à meta defendida por Sommer. Era a formação italiana que controlava o jogo e passava boa parte do tempo no campo de ataque.

A pressão, porém, não foi convertida em gols. Isso só aconteceu aos 41 minutos, quando encaixou uma jogada ensaiada em lance de bola parada: Asllani lançou para Carlos Augusto, e o lateral brasileiro, revelado pelo Corinthians, serviu Lautaro Martínez. De chapa, o argentino empatou.

A segunda etapa apresentou um cenário semelhante. Novamente, a Inter começou melhor, manteve a posse no campo de ataque durante boa parte do tempo, mas foi o Monterrey que teve a melhor chance de marcar primeiro. Aos 18 minutos, o meia espanhol Canales arriscou uma finalização rasteira e acertou a trave. Sommer não teria chegado na bola.

Depois disso, a Inter voltou a acumular chances desperdiçadas, sobretudo com Lautaro. Na melhor delas, o argentino finalizou por cima após receber a bola próximo da marca do pênalti.

Bem organizado na defesa e pronto para contra-ataques, o Monterrey conseguiu suportar a pressão italiana e ainda teve chances de sair com a vitória, mas também desperdiçou boa chance, com o volante Deossa.

Com o resultado, o River Plate terminou a primeira rodada como líder isolado do Grupo E, com três pontos. Mais cedo, também nesta terça, o time argentino venceu o Urawa Reds, do Japão, por 3 a 1. O Monterrey aparece em segundo porque levou apenas um cartão amarelo, contra três dos italianos, distribuídos pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, também estreante na competição.