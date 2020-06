A prefeitura do Rio de Janeiro autorizou a volta dos públicos aos estádios do Campeonato Carioca a partir do dia 10 de julho em meio à pandemia do coronavírus. No primeiro momento, a autorização vale para ⅓ da capacidade de cada praça.

“Competições esportivas com capacidade simultânea máxima de 1/3, sem ultrapassar a regra de 4m² por pessoa. Venda de ingressos somente online ou caixas de auto atendimento”, diz a medida da prefeitura do Rio de Janeiro, que também prevê a obrigatoriedade do uso de máscaras.

Com a medida, o Maracanã, principal estádio do torneio regional, poderá receber até 22 mil pessoas por partida. Até o dia 27 de junho, o estado já registrou 108.803 casos, com 9.789 mortes.

O Carioca já teve o retorno de uma partida, entre Bangu e Flamengo, mas o estadual ficou uma semana suspenso por conta de um imbróglio envolvendo os decretos da prefeitura da cidade. A retomada dos jogos será neste domingo (28), com 4 partidas, todas sem público.

