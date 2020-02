Contratado para ser o astro do Real Madrid nesta temporada, Eden Hazard voltou a ser relacionado para um partida do time espanhol após quase três meses. Nesse período, o atacante belga ficou longe dos gramados se recuperando de uma lesão no tornozelo direito.

A presença de Hazard na lista de relacionados para o duelo contra o Celta, neste domingo, no fechamento da 24ª rodada do Campeonato Espanhol, foi confirmada pelo técnico Zinedine Zidane. O treinador francês vibrou com o retorno do atacante belga e foi só elogios ao jogador, que deve começar o confronto no banco de reservas.

“Estou muito feliz com o retorno do Hazard porque ele é único. Não queríamos nos apressar com ele para assegurar que ele se sentisse realmente bem. Sabemos o que o time ganha com ele e é por isso que o contratamos”, afirmou Zidane, que garantiu a boa condição física do belga. “Hazard é um ótimo jogador e é hora de retornar para o time. Está se sentindo bem fisicamente, mas não joga há três meses. Agora é questão de tempo e ritmo de jogo. Fisicamente ele está pronto para jogar”, explicou.

Hazard não entra em campo desde o dia 26 de novembro, quando levou uma pancada de

Meunier em duelo diante do Paris Saint-Germain, pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. A tendência é de que ele atue nos minutos finais contra o Celta.

Se voltar em bom nível, Hazard será um ótimo reforço para o Real Madrid em um momento crucial da temporada, em que a equipe madrilenha enfrentará jogos decisivos. A primeira “decisão” será o duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões diante do Manchester City, marcado para o próximo dia 26. Quatro dias depois o Real faz o clássico contra o arquirrival Barcelona pelo Campeonato Espanhol, torneio do qual é líder, à frente do rival catalão.