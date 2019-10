Após voltar a treinar pelo Corinthians nesta segunda-feira, o volante Ralf fez uma visita ao idoso de 69 anos atropelado na noite de sexta. O jogador também transferiu a vítima para um hospital particular. Um dos familiares do idoso registrou a visita em uma rede social e disse que Ralf está “prestando toda a assistência necessária”.

O acidente aconteceu na última sexta-feira, quando o carro em que o jogador estava saiu da pista, bateu em uma parada de ônibus e invadiu uma casa. De acordo com informações divulgadas pelo Corinthians, um segurança de Ralf dirigia o veículo e acabou perdendo o controle ao ser perseguido por duas motos em uma tentativa de assalto.

Por causa do acidente, Ralf não foi relacionado para o clássico contra o São Paulo, disputado no último domingo. O jogador não foi punido pelo clube. “Não haverá nenhuma punição. Isso acontece. Ele sofreu um acidente e não estava dirigindo. Infelizmente essas coisas acontecem, e ele ficou fora porque acabou não treinando no sábado, teve que depor na delegacia, por isso a gente entendeu que era melhor ele não participar. Eu acho que foi o acidente. Não tem o que falar do Ralf, é um excelente profissional, há anos aqui, conhecemos muito bem e nunca deixou de correr em campo, se doar. Infelizmente foi um acidente e acabou ficando fora por conta de depoimento e não ter treinado sábado”, disse o diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves.

Além de Ralf e do segurança, o pai e um irmão do jogador também estavam no carro no momento do acidente. Nenhum deles sofreu ferimentos de maior gravidade. O texto divulgado pela Secretaria de Segurança Pública aponta que o segurança do atleta corintiano foi o único a ser levado para o 31º Distrito Policial, onde foi constatada a embriaguez do homem que estaria conduzindo o carro, um Hyundai Santa Fe. A polícia diz que não foi possível para as testemunhas definirem quem dirigia o carro.

“O caso foi registrado como atropelamento, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e fuga do local do acidente, pelo 31º DP e é investigado pelo 30º DP, responsável pela área. Apenas um dos envolvidos no acidente permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro que resultou positivo para o consumo de álcool. Diligências estão em andamento visando localizar os demais envolvidos, assim como esclarecer o responsável pelo crime”.