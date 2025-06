PSG x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações e palpites

PSG e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira, às 22h (horário de Brasília), no Rose Bowl, em Los Angeles, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

O Mundial de Clubes FIFA 2025 estreia com formato inédito, reunindo 32 equipes de elite dos cinco continentes. Esta competição global, sediada nos Estados Unidos, promete ação intensa com três partidas na fase de grupos. Os confrontos eliminatórios de jogo único acontecem a partir das oitavas de final.

Onde assistir

O jogo PSG x Botafogo começa às 22h (de Brasília) e os torcedores poderão assistir ao vivo pela Rede Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), DAZN (streaming) e CazéTV (Youtube).

O duelo coloca frente a frente o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa e o detentor do título da Conmebol Libertadores. As duas equipes venceram na estreia e quem levar a melhor hoje praticamente garante a classificação em primeiro lugar no grupo, que também conta com Seattle Sounders e Atlético de Madrid.

O time carioca venceu os americanos por 2 a 1, com gols de Jair e Igor Jesus, no último domingo. Já os franceses aplicaram um sonoro 4 a 0 no Atlético de Madrid, mostrando que chegaram com tudo para o torneio.

O Paris Saint-Germain dispensa apresentações. O clube parisiense conquistou a Champions League pela primeira vez em sua história em maio, com uma goleada histórica de 5 a 0 sobre a Inter de Milão. De quebra, faturou a tríplice coroa europeia, levando também a Copa da França e o Campeonato Francês.

Palpites PSG x Botafogo

O PSG é amplamente favorito das casas de apostas para vencer o Botafogo, mas em sete de dez jogos, o Botafogo cobrou mais escanteios do que o time parisiense.

A verdade é que quem avançar em primeiro no grupo enfrentará, nas oitavas de final, o segundo colocado do grupo de Palmeiras, Porto, Al Ahly e Inter Miami.

Escalação PSG x Botafogo (19/06/2025)

Para o confronto de hoje, o técnico Luis Enrique deve manter a base que goleou os espanhóis. Dembélé, fora por lesão, ainda é dúvida. A provável escalação tem Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Doué, Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia.

Já o Botafogo, comandado por Renato Paiva, pode promover uma alteração, com a entrada de Cuiabano no lugar de Mastriani, formando o time com John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Cuiabano; Igor Jesus.

Arbitragem de PSG x Botafogo:

Árbitro : Drew Fischer (CAN)

: Drew Fischer (CAN) Assistentes : Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)

: Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN) VAR: Shaun Evans (AUS)

Shaun Evans (AUS) AVAR: Guillermo Pacheco (MÉX)