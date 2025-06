Palmeiras x Al Ahly: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Palmeiras e Al Ahly se enfrentam nesta quinta-feira, 19 de junho, às 13h (horário de Brasília) pela segunda rodada do Grupo A do Mundial de Clubes da FIFA 2025. O jogo acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey e pode definir os rumos do grupo, após ambos estrearem com empates.

Onde assistir?

O jogo Palmeiras x Al Ahly começa às 13h (de Brasília) e os torcedores poderão assistir a transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), DAZN (streaming) e CazéTV (Youtube).

A Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025 está sendo disputada nos Estados Unidos, reunindo os principais clubes dos cinco continentes em oito grupos. A primeira fase consiste em três jogos por equipe, com os dois melhores de cada grupo avançando para as oitavas de final. Em seguida, a competição segue com jogos eliminatórios, até chegar à decisão final marcada para 13 de julho.

Palpites para Palmeiras x Al Ahly

O Alviverde chega para o duelo após um 0 a 0 contra o Porto, em jogo que poderia ter terminado com vitória brasileira se não fosse pela a atuação do goleiro português Cláudio Ramos. Do outro lado, os egípcios também fizeram boa estreia e agora buscam surpreender o time paulista.

Abel Ferreira terá força máxima para o confronto, podendo promover mudanças principalmente no setor ofensivo. Paulinho foi destaque na segunda etapa contra o Porto, porém deve ficar como opção no banco. Segundo o próprio treinador, o atacante tem condições de atuar por no máximo 30 minutos.

Já o Al Ahly chega desfalcado para o duelo. O técnico José Riveiro não poderá contar com o atacante Taher Mohamed e o lateral-esquerdo Ahmed Koka. Além disso, perdeu o meia Emam Ashour, que fraturou a clavícula na estreia e passou por cirurgia, com Zizo sendo o favorito para assumir a vaga.

Os dois times sabem que não podem mais tropeçar se quiserem avançar de fase na competição. A expectativa é de um duelo equilibrado, mas com ligeiro favoritismo para o lado brasileiro.

Escalações prováveis

Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Murilo; Felipe Anderson, Aníbal Moreno, Richard Ríos e Piquerez; Estêvão, Mauricio e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Al Ahly

El-Shenawy; Hany, Dari, Yasser Ibrahim e Karim El Debes; Romdhane, Attia, Fathi e Zizo; Abou Ali e Trezeguet. Técnico: José Riveiro.

O jogo terá arbitragem do inglês Anthony Taylor, auxiliado pelos compatriotas Gary Beswick e Adam Nunn.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X AL AHLY

2ª RODADA – GRUPO A – MUNDIAL DE CLUBES

Data e horário: quinta-feira, 19 de junho de 2025, às 13h (de Brasília);

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos;

Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN;

Árbitro: Anthony Taylor (ING);

Auxiliares: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING);

VAR: a definir