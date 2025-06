Inter Miami x Porto: onde assistir ao vivo, horário e escalações e palpites

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Inter Miami e Porto jogam hoje, às 16h em Atlanta, pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O confronto coloca frente a frente duas equipes que estão com um ponto cada na classificação do grupo, mesma pontuação de Palmeiras e Al Ahly, que jogam mais cedo.

Onde assistir

O jogo Inter Miami x Porto começa às 16h (de Brasília) e os torcedores poderão assistir ao vivo pela Rede Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), DAZN (streaming) e CazéTV (Youtube).

A chave está completamente embolada após a primeira rodada. Os quatro times somam um ponto, têm o mesmo saldo de gols e só se diferenciam pelo número de cartões recebidos na estreia.

Palpites

Para quem gosta de apostar, o confronto apresenta boas oportunidades em mercados menos óbvios, com potencial para multiplicar pequenas quantias através de estratégias bem elaboradas.

Messi deve estar em campo pelo Inter Miami. O craque argentino chegou a se queixar de dores na coxa – problema recorrente nos últimos meses, mas treinou normalmente na quarta-feira e deve comandar o ataque da equipe americana.

Já o Porto aposta em Rodrigo Mora e Samu como principais armas ofensivas. O time português pode repetir a escalação utilizada contra o Palmeiras ou poupar alguns jogadores que demonstraram desgaste físico na estreia. O goleiro titular Diogo Costa, ausente na primeira partida por lesão, segue como dúvida.

Escalações prováveis

Inter Miami

O Inter Miami deve entrar em campo com Ustari; Ian Fray, Tomás Avilés, Maximiliano Falcón e Noah Allen; Sergio Busquets, Redondo, Allende e Telasco Segovia; Messi e Luis Suárez. O técnico é Javier Mascherano.

Porto

A provável escalação do Porto tem Claudio Ramos; Martim, Zé Pedro e Marcano; João Mário, Varela, Gabri Veiga e Moura; Fábio Vieira, Samu e Rodrigo Mora. O técnico é Martín Anselmi.

Arbitragem

A arbitragem será comandada pelo chileno Cristian Garay, auxiliado pelos compatriotas Miguel Rocha e Jose Retamal. O quarto árbitro será Ilgiz Tantashev, do Uzbequistão, e o VAR ficará sob responsabilidade de Juan Lara, também do Chile.

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

Cristian Garay (Chile) Assistente 1: Miguel Rocha (Chile)

Miguel Rocha (Chile) Assistente 2: Jose Retamal (Chile)

Jose Retamal (Chile) Quarto árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbequistão)

Ilgiz Tantashev (Uzbequistão) VAR: Juan Lara (Chile)