Em resposta a um pedido da Federação Paranaense de Futebol (FPF), a Secretaria de Saúde do Paraná liberou, nessa segunda-feira (25), que os clubes de futebol profissional retornassem aos treinos físicos. Trabalhos coletivos, jogos-treino e partidas oficiais ainda dependem de nova autorização da secretaria.

No ofício 1086/2020, a Secretaria de Saúde afirma que os trabalhos físicos estão liberados desde que seguindo os “protocolos de segurança, higiene e distanciamento social”. Mas o que diz exatamente esses protocolos?

A primeira orientação é que jogadores e integrantes da comissão técnica que participam dos treinamentos sejam testados para Covid-19. O Coritiba, por exemplo, já fez isso e Paraná e Athletico já afirmaram que farão o mesmo.

Após isso, assim que chegarem aos treinamentos todos os dias, os jogadores terão a temperatura medida e avaliados possíveis sintomas. Os trabalhos serão individuais, em horários separados.

O material dos atletas deve ter uma primeira higienização após cada treinamento e guardado no porta mala do carro. Caberá a cada jogador cuidar da sua chuteira e guarda-la.

Assim que chegar em casa, o atleta deve lavar a sua roupa de treino separada da roupa de familiares e deixar o calçado para fora de casa. Ele fica responsável por fazer isso todos os dias e levar da sua residência o material que irá utilizar no dia seguinte.

O protocolo ainda prega a lavagem das mãos na chegada e na saída do centro de treinamento, assim como a higienização do automóvel com álcool 70. Os atletas devem deslocar-se diretamente para casa após os treinos, evitando caronas.

Por fim, jogadores e profissionais que orientam os treinos devem manter uma distância mínima de dois metros e estão proibidas banheiras de crioterapia, piscina e massagem como processo regenerativo.

O Coxa já retornou aos treinamentos nessa segunda-feira. Nos bastidores, a FPF acredita que a bola volte a rolar em junho. Mas ainda não se sabe, por exemplo, qual será o efeito da liberação em relação a possíveis casos de coronavírus entre atletas e demais profissionais.

Nesta segunda-feira (25), o Brasil soma 365 mil casos de coronavírus, com mais de 22 mil mortes. Já o estado do Paraná tem 3,2 mil casos confirmados, com 153 mortes.

