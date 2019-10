Principal favorito do Torneio de Moscou após Daniil Medvedev, quarto tenista do mundo, anunciar que não reunia condições físicas de disputar o ATP 250 russo realizado em quadras duras, o local Karen Khachanov sofreu muito para conquistar uma vitória em sua estreia na competição, nesta quarta-feira, quando precisou salvar cinco match points diante do alemão Philipp Kohlschreiber.

Em duelo válido já pela segunda rodada do evento, o russo que hoje ocupa a oitava posição do ranking mundial superou o veterano de 36 anos e 76º colocado da ATP apenas após 2h23min de confronto. Ele ganhou por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (9/7), para avançar às quartas de final na capital russa.

O próximo oponente de Khachanov em Moscou será o italiano Andreas Seppi, que em outra partida do dia derrotou o espanhol Roberto Carballes Baena, também de virada, com 5/7, 6/1 e 6/3.

O sérvio Dusan Lajovic e o francês Adrian Mannarino também confirmaram as respectivas condições de quarto e sétimo cabeças de chave nesta quarta-feira e vão medir forças em outro duelo das quartas de final.

WAWRINKA VENCE NA BÉLGICA – Outro tenista de destaque que venceu em uma partida realizada neste dia de disputas do circuito da ATP foi o suíço Stan Wawrinka. Quarto cabeça de chave do Torneio de Antuérpia, na Bélgica, o jogador de 34 anos levou a melhor no duelo de veteranos que travou com o espanhol Feliciano López, de 38 anos.

Atual 18º colocado do ranking mundial, Wawrinka também foi buscar uma virada para superar o experiente adversário por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 7/6 (7/4). Assim, o suíço foi às quartas de final e terá como próximo rival o francês Gilles Simon, que bateu o seu compatriota Jo-Wilfried Tsonga, sexto pré-classificado, por 6/4 e 7/5.

Outro tenista que se classificou às quartas de final do ATP 250 belga nesta quarta foi o argentino Guido Pella, que bateu o sul-coreano Soon Woo Kwon por duplo 7/5. Assim, ele se credenciou para encarar na fase seguinte o ganhador da partida entre o ídolo local David Goffin, segundo cabeça de chave, e o francês Ugo Humbert, programada apenas para esta quinta-feira.

Já o uruguaio Pablo Cuevas confirmou a condição de oitavo pré-classificado ao passar pelo boliviano Hugo Dellien, por 6/4 e 6/3, em partida válida ainda pela primeira rodada. Com isso, avançou para ser o próximo oponente do britânico Andy Murray, ex-número 1 do mundo, que abriu campanha com vitória já na última terça-feira.

DIMITROV CAI NA SUÉCIA – Em outro duelo desta quarta, o norte-americano Sam Querrey foi o responsável pela eliminação de Grigor Dimitrov na estreia do rival no Torneio de Estocolmo. Segundo cabeça de chave do ATP 250 sueco, o búlgaro caiu por 2 sets 1, de virada, com 6/7 (7/9), 6/3 e 7/6 (7/3), em confronto válido já pela segunda rodada.