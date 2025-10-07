Popó revela que confusão foi ‘gota d’água’ para aposentadoria

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas revelou que já estava considerando encerrar sua carreira mesmo antes da luta contra Wanderlei Silva, mas a confusão foi um fator decisivo.

“Eu já estava pensando, já estava mentalizando isso. E passar pelo o que eu passei pós-luta, apanhar daquele jeito foi vergonhoso sendo o campeão que eu sou. O cara vem do nada. Aí já deu”, afirma à reportagem.

Essa não é a primeira vez que Popó anuncia aposentadoria. Em outubro de 2024, o lutador disse que encerraria sua carreira, mas voltou atrás e resolveu encarar mais alguns combates de exibição. O mesmo aconteceu em 2007, quando parou por 5 anos, e em 2017. Agora, garante que encerrou a carreira de vez.

“De lá para cá [quando ele voltou atrás na aposentadoria em 2024], teve a luta. O que aconteceu foi a gota d’água para mim.”

O que mais Popó disse

Família. “Eu sempre converso com a minha família. A gente conversa todos os dias, mas infelizmente acontecem algumas coisas que a gente não tem controle, mas tudo tem propósito.”

O que vai sentir falta. “Treinar, ganhar e dar alegria. Você dá alegria quando ganha, então eu treinava para ganhar. Eu sabia que ganhando eu trazia dinheiro para casa e dava alegria para as pessoas.”

“Vou ajudar a promover o esporte. Tenho minhas coisas, sou sócio do Fight Music Show, tenho meus planos e sigo nas redes sociais.”

O que aconteceu

Popó Freitas anunciou sua aposentadoria na última segunda-feira (6), durante uma entrevista coletiva do Fight Music Show, evento do qual é sócio.

Chorando, o ex-boxeador de 50 anos afirmou ter “pendurado as luvas” após confusão na última edição do Spaten Fight Night 2, há pouco mais de duas semanas.

Popó venceu sua última luta após desclassificação de Wanderlei Silva por golpes ilegais. Porém, após o anúncio do resultado, houve confusão e pancadaria entre as equipes dos dois lutadores.