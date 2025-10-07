Jogos de hoje (07/10/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Noite de Série B!

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série B

Amazonas x Criciúma

Horário: 20h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Carlos Zamith

Transmissão: Disney +

Goiás x CRB

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Serrinha

Transmissão: Disney+

Botafogo-SP x Paysandu

Horário: 21h35 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz

Transmissão: Disney+