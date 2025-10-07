Noite de Série B!

Jogos de hoje (07/10/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série B

Amazonas x Criciúma
 Horário: 20h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Carlos Zamith
Transmissão: Disney +

Goiás x CRB
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Serrinha
Transmissão: Disney+

Botafogo-SP x Paysandu
Horário: 21h35 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Santa Cruz
Transmissão: Disney+

