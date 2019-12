Uma das possíveis promessas para a próxima temporada, o zagueiro Paulo Fales, de 20 anos, não seguirá no Paraná Clube. Na manhã deste domingo (29), o jogador fez uma postagem em seu Instagram se despedindo do clube onde se formou.

continua depois da publicidade

O atleta era visto como joia da base e chegou a ser relacionado durante a Série A em 2018. O jogador tinha interesse em seguir no Tricolor, mas não teve seu contrato renovado.

Coincidentemente, o empresário de Paulo Fales é Marcelo Medeiros, o mesmo do lateral-direito Éder Sciola, que nesta semana entrou com um processo trabalhista contra o Paraná Clube por conta dos salários atrasados e rescindiu o contrato. Depois desse caso, o zagueiro foi avisado que não está nos planos para 2020.

O defensor iniciou sua trajetória no Paraná Clube em 2017 e ganhou o Campeonato Paranaense de base daquele ano. Capitão do time sub-20 e sub-23, mesmo que não tenha estreado no profissional, o zagueiro foi relacionado em cinco partidas na temporada passada. Neste ano, jogou o Campeonato Paranaense pelo Rio Branco, de Paranaguá, onde estava por empréstimo.

+ Jogadores que estão livres no mercado e podem reforçar o Tricolor em 2020

Atualmente, o Tricolor conta em seu time principal com apenas dois zagueiros: Fernando Timbó e Fabrício. Nas categorias de base, o time tem como opção Clau, que não foi formado no clube e estava emprestado. Fales era o próximo na linha ‘natural’ a ser promovido para o elenco de cima.

A reportagem entrou em contato com o Paraná Clube, que alegou que o contrato do atleta se encerrou e não houve o interesse na renovação.

+ Mais do Tricolor:

+ Dívidas, falta de elenco e presidente podendo sair. A situação do Paraná

+ Goleiro Thiago Rodrigues troca o Paraná pelo CSA