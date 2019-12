View this post on Instagram

Hoje se encerra mais um ciclo em minha vida. Sou eternamente grato ao Paraná Clube por esses três anos, onde tive minha primeira experiência como profissional. Agradeço a todos os funcionários e aos poucos profissionais que ainda restam no clube que sempre me trataram da melhor forma. A vida é feita de ensinamentos e desafios, e eu estou saindo do clube que me abriu as portas. Obrigado e até logo, Paraná Clube 🔵🔴