O técnico do Paraná opinou sobre a possibilidade do confronto contra o Botafogo pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (18), ser com portões fechados na Vila Capanema.

Nesta semana, as principais ligas do mundo estão paralisando as competições por conta da pandemia do coronavírus, mas a Confederação Brasileira de Futebol ainda não decidiu sobre o futuro das partidas Copa do Brasil. A primeira decisão da entidade é que jogos nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro sejam com portões fechados.

“Analisando o fator esportivo, obviamente queremos a casa cheia. O torcedor também quer. É uma partida importante. Por outro lado, também sei que há uma situação puma preocupante no mundo todo. Acredito que as autoridades vão tomar a melhor decisão. Ficaria chateado, claro, mas eu entendo a situação”, diz o técnico.

Para o Tricolor, o jogo contra o Botafogo é tratado com extrema importância. O clube espera fazer uma renda alta com a partida, que chegou a ser cogitada a transferência para o Couto Pereira.

No Rio de Janeiro, com a presença de público, o Botafogo venceu por 1 a 0. Para classificar, o Paraná precisa vencer por dois gols de diferença ou por um gol para levar a decisão para os pênaltis.

Antes, o Tricolor define no domingo (15), a classificação para as quartas de final do Paranaense, contra o Toledo, às 16h, no estádio 14 de Dezembro.

