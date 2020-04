Na última semana a Gazeta do Povo e a Tribuna do Paraná fizeram uma enquete, no estilo mata-mata, para descobrir quem foi o maior jogador da história do Paraná. No final, o vencedor foi o maior artilheiro da história do clube, Saulo, também conhecido como o Tigre da Vila, autor de 104 gols com a camisa paranista na década de 90.

Na disputa final, Saulo venceu o ex-goleiro Regis por 286 a 116 votos. Antes disso ele já tinha superado na enquete o ex-meia Ricardinho (421 x 124), o ex-atacante Maurílio (347 x 280) e o ex-atacante Renaldo (1200 x 107 votos).

Procurado pela reportagem, o Tigre da Vila, hoje com 52 anos, fez questão de agradecer a todos que votaram nele como o maior da história paranista. “É uma satisfação enorme ter esse reconhecimento dos torcedores. Eu sou muito feliz porque tudo aquilo que o Paraná me pagou financeiramente eu retribui com a minha capacidade que Deus me deu de jogar futebol, dando alegria para o povo”, afirmou.

>> Veja um perfil exclusivo da Tribuna feito com Saulo quando o Tricolor completou 30 anos no final de 2019

Saulo ainda lembrou da época que foi técnico do Tricolor, entre 2003 e 2004 e depois de 2007 a 2008. “Depois, como treinador, eu tive a felicidade de ser um dos primeiros a levar o Paraná a um torneio internacional, que foi a Sul-Americana, que hoje leva uma equipe para a Libertadores”, recordou

“Muito obrigado a todos. Para os torcedores, saibam que eu sou um cara que agradeço de coração”, finalizou.

