Além do atacante Jenison, o zagueiro Rodolfo é mais um que deixa o Paraná Clube e ainda pode atuar no Coritiba em 2020. A rescisão do jogador com o clube já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

Com salários atrasados, o atleta de 25 anos entrou na 15ª Vara da Justiça do Trabalho e conseguiu se desvincular do clube. Após a liminar, em conversa com a diretoria, as partes fizeram um acordo amigável para o futuro.

O débito salarial de três meses, além de dois em direitos de imagem, será pago posteriormente pelo investidor que comandará o departamento de futebol. Ele tinha contrato com o Tricolor até o final de 2020, que permanece com 20% dos direitos econômicos em uma futura venda.

A informação foi confirmada pelo empresário do zagueiro, Cristiano Santana. O Coxa, que conseguiu o acesso à Série A, já iniciou conversas com o agente e é o destino mais provável.

“É uma das possibilidades, mas tem outros clubes interessados”, afirmou Santana à Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná.

Pelo Paraná, Rodolfo fez 45 jogos e marcou três gols entre Estadual, Copa do Brasil e Série B. O zagueiro foi titular durante toda a temporada, seja ao lado de Eduardo Bauermann ou como dupla de Leandro Almeida.

