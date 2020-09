Peça-chave do Paraná Clube, Renan Bressan tem contrato com o clube apenas até o final de novembro. A renovação do vínculo, entretanto, já está sendo tratada pela diretoria paranista com o atleta de 31 anos, conforme noticiou o Globo Esporte. A intenção é estender o acordo até, pelo menos, fim de janeiro de 2021, quando se encerra a Série B.

publicidade

Ídolo da torcida tricolor, apelidado Zinedine Bressan, referência ao gênio francês Zinedine Zidane, o camisa 10 desembarcou na Vila Capanema para a atual temporada. Em 2019, defendeu o Cuiabá, após dois anos no português Chaves.

Catarinense de Tubarão, Bressan obteve destaque na Bielorrússia, tanto que chegou a defender a seleção nacional. Na Olimpíada de Londres, em 2012, duelou com a seleção brasileira e acabou derrotado por 3 a 1.

No Paraná, já anotou cinco gols e deu quatro assistências. Bressan está machucado, em recuperação de uma lesão muscular. O Tricolor volta a campo contra o América-MG nesta quarta-feira (9), às 19h15, no Durival Britto.

Com 17 pontos, a equipe paranista lideram a competição, um a mais do que a Chapecoense. O técnico Allan Aal ainda prepara o conjunto que vai enfrentar os catarinenses.

publicidade

Após vencer o Figueirense fora de casa, na última sexta-feira (4), o Paraná se prepara para uma sequência de duas partidas na Vila Capanema. Série caseira considerada crucial pelo técnico Allan All para o Tricolor se manter bem posicionado nesta Série B.

O primeiro duelo é quarta-feira (9), contra o América-MG. Já na outra segunda-feira (14), o rival é o CRB, dois oponentes que também brigam na parte de cima da tabela. “A gente prevê dificuldade”, admitiu Aal ainda após o triunfo sobre o Figueira, em entrevista à rádio Banda B.

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná está próximo de acordo com mais dois reforços

+ Paraná tem sequência de confrontos diretos pela Série B

+ Cristian Toledo: Tricolor vence e mostra que há vida sem Renan Bressan

+ Jenison ganha R$ 352 mil do Paraná na Justiça

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?