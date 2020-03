Após a derrota do Parará para o Botafogo, por 1 a 0, nesta terça-feira (10), no Estádio Nilton Santos, o presidente Leonardo Oliveira confirmou que o jogo de volta diante do time carioca será mesmo disputado na Vila Capanema.

Na última semana, o empresário Naor Malaquias tentou levar a partida para o Couto Pereira, estádio do Coritiba. Credor do time paranista, Malaquias entrou com um pedido na Justiça do Trabalho para a mudança do local da partida. Oliveira, por sua vez, afirmou que a possibilidade sequer foi cogitada.

“Mais um tentando prejudicar o Paraná. O clube tem um processo de recuperação muito bem estruturado. Nunca o clube cumpriu seus deveres com os credores como está sendo feito agora. É somente mais um tentando tumultuar o ambiente do Paraná. Vamos tranquilos buscar a classificação na Vila Capanema, como tem que ser”, disse Oliveira às rádios Transamérica e Banda B.

Naor Malaquias foi o responsável por levar o jogo do Paraná contra o Atlético-MG, em 2017, para o Couto Pereira. Na ocasião, o Tricolor disputava o jogo de ida das oitavas de final da competição e venceu, de virada, por 3 a 2.

O confronto de volta, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, está programado para o dia 18 de março, conforme a tabela da Confederação Brasileira de Futebol, na Vila Capanema.

O time paranista precisará, no mínimo, conseguir fazer 1 a 0 no tempo regulamentar para levar a decisão para os pênaltis. Placar de 2 a 0, ou qualquer resultado com dois gols de diferença para o time tricolor, garante a vaga. Por isso, o confronto em casa é fundamental para o time.

O Tricolor vai disputar uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil e precisa reverter o placar. Caso vença, o Tricolor soma mais R$ 2 milhões aos seus cofres, somente por esta etapa da disputa. “É o jogo mais importante do ano”, destacou, sobre a volta contra o Botafogo.

