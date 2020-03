Copa do Brasil

O Paraná não conseguiu superar o Botafogo e saiu com desvantagem na busca por uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (10), o Tricolor foi ao Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e perdeu por 1×0 para o time de General Severiano. A partida foi válida pelo confronto de ida da terceira fase da competição.

O gol da equipe carioca foi marcado pelo atacante Luiz Fernando. Aos 11 minutos, o atacante avançou pela direita, deixou para trás a marcação de Renan Bressan, ganhou de Fabrício e chutou cruzado. A bola morreu no fundo das redes e garantiu a vantagem para os cariocas.

Blog do Cristian: Botafogo 1 a 0 Paraná: está tudo aberto na Copa do Brasil

Apesar de ter apresentado momentos de domínio da bola, o Tricolor não conseguiu criar chances reais. O time sofreu para criar jogadas de qualidade que assustassem os adversários. Raphael Alemão foi muito acionado na área, mas perdeu diversas oportunidades. Sem conseguir reagir, o time saiu de campo precisando contar com o jogo da volta.

O novo compromisso entre os times está previsto para a próxima quarta-feira (18), na Vila Capanema, porém ainda podem acontecer mudanças em relação à data. Não há vantagem de gols marcados fora de casa, com isso, o Paraná precisará reverter o placar “simples” de 1×0.

Caso o jogo na Vila Capanema acabe no mesmo placar para os donos da casa, a decisão vai para os pênaltis. Caso garanta vaga na quarta fase da Copa do Brasil, o Tricolor embolsará mais R$ 2 milhões.

+ Veja como foi o jogo entre Botafogo x Paraná

FICHA TÉCNICA

COPA DO BRASIL

3ª FASE – JOGO DE IDA

10/3/2020

BOTAFOGO 1 X 0 PARANÁ

Botafogo

Gatito; Federico Barrandeguy; Marcelo Benevenuto, Ruan Renato e Danilo Barcelos (Guilherme Santos); Caio Alexandre (Luiz Otávio), Alex Santana (Gabriel Cortês) e Bruno Nazário; Luiz Fernando, Luis Henrique e Pedro Raul.

Técnico: Paulo Autuori.

Paraná

Marcos; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Juninho; Carlos, Kaio, Thiago Alves (Gustavo Mosquito) e Renan Bressan; Andrey (Rafael Furtado) e Raphael Alemão (Robson).

Técnico: Allan Aal

Local: Engenhão

Árbitro: Daniel Nobre Bins

Assistentes: José Eduardo Calza e Jorge Eduardo Bernardi

Gols: Luiz Fernando (BOT), aos 11/1º.

Cartões amarelos: Marcelo Benevenuto (BOT), Andrey (PRC)

Público: 22.833