O jogo entre Paraná e Botafogo, dia 18 de março, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, foi homologado pela CBF na Vila Capanema. Mas, na prática, o duelo segue com local indefinido. O jogo de ida será nesta terça-feira (10), às 19h15, no Engenhão.



A posição oficial do Tricolor é de que se prepara para enfrentar os cariocas na Vila Capanema. Internamente, inclusive, tanto o departamento de futebol, como a comissão técnica se preparam para encarar o Botafogo na Vila. O gerente de futebol, Alex Brasil, já havia indicado no último sábado (7) que esta era a expectativa do clube. Neste momento, a tendência é de que o jogo aconteça mesmo no estádio do Paraná.



Por outro lado, o empresário Naor Malaquias, autor da proposta para levar o confronto para o Couto Pereira, estádio do rival Coritiba, ainda mantém esperanças de uma resposta favorável da Justiça do Trabalho. Malaquias protocolou a oferta na última sexta-feira (6) no Tribunal Regional do Trabalho da 9.ª Região, responsável pelo Ato Trabalhista, acordo entre Paraná e Justiça do Trabalho para pagamento das dívidas trabalhistas do clube.



A proposta está sendo apreciada pela juíza Janete do Amarante, pois o juiz José Wally Gonzaga Neto, responsável pelo acordo entre clube e Justiça, está de licença paternidade. Segundo Malaquias, a juíza estabeleceu prazo de 48 horas, contados a partir do dia em que o Tricolor der ciência da notificação, para emitir uma decisão.



Procurado, o Paraná argumentou que, até esta segunda-feira (9), ainda não havia sido notificado. “A Justiça deu prazo de 48 horas para uma resposta. Então, ainda há esperanças”, diz Malaquias.

O que diz o regulamento da CBF

O regulamento geral das competições da CBF diz, em seu artigo 13, inciso segundo, que a troca de estádio de uma partida, desde que na mesma cidade, deve ocorrer com, pelo menos, cinco dias de antecedência em relação à data da partida. Ou seja, considerando dias úteis, a troca deveria acontecer até a próxima quarta-feira (11).

