O comentarista Paulo Nunes “queimou a língua” durante o programa Segue o Jogo, da TV Globo, na noite da última quarta-feira, antes da cobrança de falta do meio-campo Renan Bressan, que decretou a virada do Paraná por 3 a 2 sobre o Bahia de Feira. O resultado colocou o Tricolor na terceira fase da Copa do Brasil

Paulo Nunes entrou na brincadeira no programa Segue o Jogo. Foto: Reprodução.

“Se a bola entrar, eu pago a janta”, disse o ex-jogador em um comentário gravado nos bastidores do programa. O triunfo veio aos 53 minutos do segundo tempo, após o Tricolor ter empatado o confronto com dois gols também nos acréscimos – Thales marcou aos 46 e Fabrício igualou o marcador aos 47.

Ao final da classificação heroica, Renan Bressan cobrou Paulo Nunes. “Antes daqui, já estava procurando os melhores restaurantes em Curitiba, joguei muito tempo fora do Brasil e o pessoal me conhece pouco. O pessoal está me conhecendo e vou cobrar esse jantar”, declarou o meia, em entrevista à TV Globo.

Por fim, Paulo Nunes elogiou Bressan e garantiu que vai cumprir com a sua palavra. “Vou pagar com o maior prazer”, completou o comentarista.