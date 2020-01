Um dos poucos remanescentes do elenco do ano passado, o zagueiro Fabrício quer usar sua experiência para ajudar o Paraná Clube na temporada de 2020. O defensor, mesmo com problemas salariais, decidiu ficar no clube por acreditar que ainda pode dar retorno em campo. “Quando você tem certa maturidade, começa a reconhecer e enxergar ciclos na sua vida. O meu ciclo aqui não terminou e resolvi continuar para contribuir com o clube”, afirmou em entrevista coletiva nesta quinta-feira (16).



A diretoria contratou 12 reforços até o momento e os atletas começaram a chegar durante a pré-temporada. Na reapresentação, o grupo tinha apenas 11 atletas e, dessa forma, os trabalhos do técnico Allan Aal foram prejudicados pela falta de jogadores suficientes.

“Não é simples criar identidade e construir uma equipe sólida em tão pouco tempo. Temos que compensar com dedicação e companheirismo. Espero que a gente possa transbordar a amizade e alegria que estamos tendo para superar essas dificuldades do começo do ano”, complementou.



A política de contratação paranista foi de trazer jogadores novos e com potencial de crescimento. Além dos reforços, a maioria do próprio elenco tem pouca experiência no futebol profissional e precisa superar essa adversidade.

Fabrício, com 29 anos, é, ao lado do zagueiro Fernando Timbó, o mais experiente do grupo atual. O defensor tem usado a sua vivência dentro do futebol para orientar os mais novos.



“Elenco jovem que vem trabalhando bastante. Um time batalhador, humilde e que vai suar bastante a camisa. Tenho passado tranquilidade para eles fazerem o que sabem. Tento tirar um pouco do peso deles para atuarem leves e colocarem em prática suas qualidades”, finalizou.



O Paraná estreia no Campeonato Paranaense neste domingo, na Estradinha, em Paranaguá, contra o Rio Branco.

