O Paraná busca retomar a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, diante da Ponte Preta, às 19h15, na Vila Capanema, em duelo válido pela sétima rodada da competição.

Após perder para o Vitória e ter sua invencibilidade quebrada pelo time baiano, o Tricolor caiu para a quarta colocação. Foi o segundo tropeço consecutivo do Paraná, que havia sido derrotado na última semana pelo Botafogo, pela Copa do Brasil.

O duelo contra a Macaca deve ser complicado, já que os paulistas estão em alta na competição, com três vitórias consecutivas que garantiram a terceira colocação na Série B até o momento.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Time completo novamente

Para a partida desta terça-feira, o Paraná segue com força máxima. Com isso, o técnico Allan Aal deve manter a formação que entrou em campo frente ao Vitória.

No último sábado, o treinador promoveu a estreia do volante Karl, que entrou no decorrer da partida frente aos baianos. A tendência, porém, é que ele siga como opção.

Transmissão

O jogo será transmitido pelos canais SporTV (exceto para o estado do Paraná) e Premiere. A Tribuna acompanha o jogo em Tempo Real.

Ficha Técnica

SÉRIE B 2020

7ª Rodada

01/09/2020

PARANÁ X PONTE PRETA

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Jean Victor; Jhony, Higor Meritão e Renan Bressan; Gabriel Pires, Andrey e Bruno Gomes. Técnico: Allan Aal.

Ponte Preta: Ivan; Apodi, Alisson, Luizão e Guilherme Lazaroni; Luís Oyama, Ernandes e Neto Moura; João Paulo, Matheus Peixoto e Moisés. Técnico: João Brigatti.

Local: Vila Capanema (Curitiba-PR)

Horário: 19h15

Árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

