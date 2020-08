O técnico Allan Aal deve repetir pela primeira vez uma escalação do Paraná Clube na Série B. O Tricolor encara o Operário, neste domingo (23), às 11h, na Vila Capanema, pela quinta rodada da competição.

Até o momento o time não tem baixas, porém o grupo faz um último treinamento neste sábado (22), no Ninho da Gralha, e também aguarda resultados de novos testes de Covid-19.

Caso não tenha outra perda e mantenha a equipe que começou diante do Guarani, Allan Aal deve escalar o time desta forma: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Jean Victor; Jhony, Higor Meritão e Renan Bressan; Gabriel Pires, Andrey e Bruno Gomes.

Líder invicto, o Paraná vem de três vitórias consecutivas, mas, nos últimos jogos, apesar da expectativa de que os titulares fossem mantidos, o treinador precisou lidar com baixas de última hora.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Após o triunfo por 1×0 sobre o Avaí, na segunda rodada, Aal projetava manter os titulares no confronto seguinte. Porém, o atacante Gustavo Mosquito saiu às pressas do Ninho da Gralha após o Corinthians, time ao qual o jogador pertence, solicitar sua volta.

Andrey herdou a vaga e fez valer a oportunidade marcando dois dos três gols na vitória por 3×1 em cima do Juventude, na terceira rodada.

Para o quarto jogo na Série B, nova tentativa de repetição frustrada. O atacante Raphael Alemão não entrou em campo devido a uma negociação com um time do Azerbaijão. O jogador também já deixou a Vila Capanema. Bruno Gomes ganhou a chance, marcou o segundo gol com a camisa paranista e convenceu.

