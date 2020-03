O foco do Paraná Clube está totalmente voltado ao Campeonato Paranaense. Neste domingo (1º), o Tricolor recebe o Londrina, às 18h, na Vila Capanema, pela nona rodada do Estadual, precisando vencer. Com apenas nove pontos e na sétima colocação, a equipe paranista tem somente mais três jogos para se garantir na sequência da disputa. O adversário, o Tubarão, é o quinto na tabela, com 14 pontos.

Após a euforia com a vitória de virada nos acréscimos por 3×2 em cima do Bahia de Feira na Copa do Brasil, na última quarta-feira (26), o Paraná pensa somente em se reabilitar na competição regional. Com um discurso baseado no “jogo a jogo”, o elenco sabe que antes de projetar o restante da temporada é preciso pensar no agora.

“Para o Paraná o importante é sempre a próxima partida. Fizemos um jogo de superação contra o Bahia de Feira, mas isso já passou e agora temos que escrever uma nova história. Vamos guerrear pelos três pontos”, disse o lateral-direito Paulo Henrique, em entrevista coletiva no CT Ninho da Gralha, nesta sexta-feira (28).

Em relação ao time que deve entrar em campo, o técnico Allan Aal poderá repetir a escalação do último confronto. O único desfalque é o atacante Rodrigo Rodrigues, que foi expulso no jogo diante do PSTC, e cumpre suspensão automática. Porém, o centroavante não começou entre os titulares, apesar de ter jogado na Copa do Brasil.

O meia Renan Bressan, autor do terceiro gol paranista em cima do time baiano, deve aparecer no time. Porém existe a dúvida se ele começará entre os titulares. Na entrevista pós-jogo, o treinador comentou que o atleta, de 31 anos, ainda não reúne condições ideais para jogar os 90 minutos e que, por isso, não quer “forçar” o atleta com medo de perdê-lo.

Ingressos

ATÉ SÁBADO (29/02)

Curva Norte: R$ 30 / R$ 15 (meia)

Reta do Relógio: R$ 40 / R$ 20 (meia)

Social: R$ 50 / R$ 25 (meia)

Cadeira: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Cativa: R$ 25

Camarote Individual: R$ 150

Visitante: R$ 30 / R$ 15 (meia)

* Ingressos de camarote e cativas, apenas na Central do Sócio.

DIA DO JOGO (01/03)

Curva Norte: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Reta do Relógio: R$ 70 / R$ 35 (meia)

Social: R$ 80 / R$ 40 (meia)

Cadeira: R$ 90 / R$ 45 (meia)

Cativa: R$ 40

Camarote Individual: R$ 150

Visitante: R$ 60 / R$ 30 (meia)

* Ingressos de camarote e cativas, apenas na Central do Sócio.

VENDA DE INGRESSOS

Sábado

Kennedy: das 9h às 13h

Capanema: das 9h às 13h

Domingo

Capanema: das 9h até o intervalo da partida

* No dia do jogo, a partir das 16h (nas bilheterias da Curva Norte e na Central do Sócio) não são aceitos cartões de débito.

Transmissão

O jogo será exibido na plataforma DAZN. A Tribuna acompanha o jogo em tempo real.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª fase – 9ª Rodada

Paraná x Londrina

Paraná

Marcos; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Juninho; Carlos Dias (Renan Bressan), Kaio, Michel e Thiago Alves; Marcelo e Raphael Alemão.

Técnico: Allan Aal

Londrina

Matheus Albino; Raí Ramos, Augusto, Lucas Costa e Felipe Camillo (Igor Miranda); Rafael Assis, Matheus Olavo (Júlio Rusch) e Matheus Bianqui; Marcelinho, Júnior Pirambu (Gabriel Barbosa) e Igor Paixão.

Técnico: Alemão

Horário: 18h

Local: Vila Capanema

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima

Assistentes: Weber Felipe Silva e André Luiz Severo

