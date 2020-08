O Paraná Clube inicia o caminho na Série B do Campeonato Brasileiro 2020 em casa nesta terça-feira (11), às 20h30, diante do Avaí. Vindo de um empate em 2×2 com o Confiança, em Sergipe, o Tricolor precisará iniciar bem – e manter – bons resultados em seus domínios.

publicidade

Em 2019, na Segundona, o aproveitamento como mandante foi de 54,4% e esse número precisa ser superado para que o time possa brigar pelo acesso à Série A.

+ Blog do Cristian: Tricolor precisa ser forte na Vila

Em 2017, ano do acesso, o Paraná atingiu um aproveitamento de 78,9% em casa, resultado fundamental para o time se garantir no G4. Em outro extremo, está 2018, quando o Tricolor atingiu 33,3% na Série A. O pouco mais de 50% no aproveitamento no ano passado atrapalhou a briga pelo acesso. A equipe paranista terminou a competição em sexto, seis pontos atrás do Atlético-GO, em quarto.

+ Confira a classificação completa da Série B!

publicidade

Na busca por mais pontos dentro da Vila, um dos fatores que pode atrapalhar é a ausência de torcida. Por conta da pandemia do coronavírus, os jogos seguem acontecendo a portões fechados. A presença do torcedor nas arquibancadas foi fundamental, por exemplo, para a vaga na Série A. Naquele ano, a média de público foi de 10.798 pessoas no Durival Britto. Em 2018, a média foi de 6.223 e no ano passado, 4.836.

Allan Aal pode mudar equipe

Para o confronto, o técnico Allan Aal pode fazer até quatro alterações para mudar a “cara” do time. Na lateral-direita, a dúvida fica pela volta de Paulo Henrique, cortado no primeiro confronto após ter o resultado positivo para a Covid-19.

Já o volante Higor Meritão pode fazer sua estreia no lugar de Jhony Douglas. No ataque, existe a possibilidade de Wandson ou Thiago Alves ocuparem a vaga de Gabriel Pires. O centroavante Raphael Alemão disputa vaga com o recém-contratado Bruno Gomes.

“Rodízio é uma palavra muito perigosa no futebol. Aquele jogador que estiver à disposição, na melhor condição física possível, vamos utilizar. Não dá para poupar ninguém”, afirmou Allan Aal, após o empate na estreia, para as Rádios Transamérica e Banda B.

Transmissão

O jogo será transmitido pelo Premiere. A Tribuna acompanha o jogo em Tempo Real.

Ficha Técnica

SÉRIE B 2020

2ª Rodada

PARANÁ X AVAÍ

Paraná: Alisson; Toninho, Thales, Fabrício e Jean Victor; Carlos Dias, Jhony Douglas, Renan Bressan e Gabriel Pires, Mosquito e Raphael Alemão. Técnico: Allan Aal.

Avaí: Lucas Frigeri; Arnaldo, Rafael Pereira, Victor Sallinas e Capa; Bruno Silva, Ralf, Valdivia e Renato; Gastón Rodriguez e Jonathan. Técnico: Geninho

Local: Vila Capanema

Horário: 20h30

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PB)

Assistentes: Ruan Neres Souza de Queiros (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná ainda busca um camisa 9 pra sequência da Série B

+ Allan Aal garante que Paraná brigará por vaga no G4

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?