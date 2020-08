Após o empate em 2 a 2 com Confiança-SE, na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico do Paraná, Allan Aal, acredita que o time vai brigar para estar na parte de cima da tabela, disputando uma vaga no acesso à Série A. O Tricolor estreou na competição nesta sexta-feira (07), em Aracaju. Apesar de ter conseguido abrir dois gols de vantagem, a equipe paranista cedeu o placar igualado.

Lamentando a desatenção do time nas bolas longas e nas investidas aéreas do adversário, o treinador garantiu que fará ajustes na forma de jogo do time. Ainda que o empate tenha sido com sabor de derrota, Allan Aal gostou da postura ofensiva da equipe. Foi o que disse às rádios Transamérica e Banda B, em uma entrevista coletiva organizada pela assessoria de imprensa do clube, por telefone, no estádio Arena Batistão.

>> BLOG DO CRISTIAN: No reencontro entre “criador e criatura”, deu empate

“Gera expectativa para que a gente brigue na parte de cima da tabela. Independente do resultado, é o primeiro jogo apenas. Temos certeza que a equipe vai evoluir ainda mais”, falou.

O técnico admite que o placar diante do Confiança não foi o cenário ideal, mas que confia que o grupo se mantenha na Segundona constantemente no grupo de times que disputam o acesso.

“Campeonato longo, mas sabemos que as oportunidades não podem ser desperdiçadas. Vamos brigar para recuperar esses pontos que perdemos aqui para estar sempre no ‘bolo’ que tem chances, brigando por algo melhor”, concluiu.

+ Mais do Tricolor:

+ Lateral do Paraná testa positivo para coronavírus

+ Os palpites da Tribuna para a Série B do Brasileiro

+ Paraná: Conquista do acesso é o primeiro grande desafio de Allan Aal

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?